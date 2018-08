(shareribs.com) London 14.08.2018 - Die Ölpreise können am Dienstag wieder zulegen und werden dabei gestützt von einem Bericht über die rückläufige Förderung in Saudi-Arabien. Gleichzeitig sorgt man sich um das Marktgleichgewicht. Die OPEC hat am Dienstag ihren jüngsten Monatsbericht veröffentlicht. Dieser enthielt für die Marktteilnehmer einige Überraschungen. Während man auf den Ausstoß der OPEC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...