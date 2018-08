Wie Hangzhou die Rolle eines "Wassersporttraums" ausfüllt



Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 14. FINA-Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaft (25 Meter) findet vom 11. bis 16. Dezember 2018 in Hangzhou statt. Die erste Phase der öffentlichen Buchung ist für Ende September dieses Jahres geplant; die zweite beginnt Anfang Oktober.



Athleten und Anhänger des Schwimmsports zugleich freuen sich auf die erstklassige Veranstaltung. Über 900 Athleten werden erwartet, die etwa 150 Länder vertreten. Einem Bericht von Zhejiang Online zufolge wird die Veranstaltung eine große Zahl Besucher anziehen. Dabei wird sie nicht nur der Tourismusbranche der Stadt Aufwind verschaffen, da sie Menschen verschiedener Länder anzieht. Sie wird auch das Renommee der Stadt als nationale Fitnessstätte stärken. Mit weniger als vier Monaten bis zur Veranstaltung halten Sportanhänger nun den Atem an - und das nicht nur unter Wasser.



Hangzhou ist schon mehrfach Ausrichtungsort von Wassersport-Wettbewerben gewesen - hat in Disziplinen von Paddelsportarten bis hin zum Wettkampfschwimmen Sportanhänger angezogen. Daneben fanden in Hangzhou jüngst mehrere Sportveranstaltungen statt - darunter die Hangzhou Gongshu Chinese Kayak Tour, die World Swimming Conference, verschiedene Schau-Veranstaltungen und große Preisverleihungen. Nun steht im Dezember die FINA-Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaft 2018 auf dem Programm.



Obwohl der Paddelsport in China nicht die Popularität hat, ist er in Europa und den USA seit Langem etabliert. Gewöhnlich unterteilt in die Bereiche Kajak und Kanu, ist er als Wassersport sowohl Wettkampfdisziplin als auch Freizeitvergnügen. Hangzhou Bingjiang hat im März sein erstes eigenes Paddel-Tourismus-Programm gestartet - bietet Outdoor-Touristen damit eine gute Möglichkeit, sich in Hangzhou zu erholen.



Darauf folgend fand am 23. Juni 2018 zu Ehren des Großen Kanals auf dem Fluss Xitang die Hangzhou Gongshu Chinese Kayak Tour statt. Über 150 Kajakexperten nahmen daran teil. Durch die Anstrengungen des "Five Waters"-Programms hat sich die Qualität der natürlichen Gewässer in Hangzhou über die Jahre Schritt für Schritt verbessert. Einem Interview zufolge, das von einem Reporter von Jiang Xin News geführt wurde, erklärte der Gründer und leitende Trainer des Hangzhou Kayak Club: "Die Wasserqualität hat sich deutlich verbessert. Beide Seiten des Flusses werden attraktiver. Selbst komplett unter Wasser hat man keinerlei Probleme."



