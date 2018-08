=== 06:55 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 1H, Birkenfeld *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 1H (11:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1H, Berlin 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Ergebnis 1H, Frauenfeld 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1H, Garbsen 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, neue Test-Ergebnisse zu Dieselautos nach Hardware-Nachrüstung, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, PK zum Thema Dürreperiode in Deutschland, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: +20,0 zuvor: +22,6 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,1% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,1% zuvor: 78,0% *** 16:00 US/Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich, Italien und Südkorea geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2018 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.