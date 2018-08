Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Weiter im Fokus bleibt allerdings die Türkei-Krise, eine Entspannung ist hier bislang nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf US-Sanktionen einen "Boykott" elektronischer Geräte aus den USA angekündigt. Die USA hätten iPhones, doch "auf der anderen Seite" gebe es Samsung, sagte er im türkischen Fernsehen. Die Lage dürfte angespannt bleiben, eine weitere Eskalation ist nicht ausgeschlossen.

Zu einer leichten Stabilisierung kommt es bei der türkischen Lira. Nach dem Dollar am Vortag noch auf ein Rekordhoch bei 7,1253 Lira geklettert war, geht der Greenback aktuell mit 6,5027 Lira um. Jedoch hat sich die Notenbank des Landes immer noch nicht zu einer Zinserhöhung durchringen können. Dies schürt weitere Sorgen in Bezug auf die Unabhängigkeit der Notenbank. Und dies, obgleich die Inflationsrate in der Türkei mittlerweile auf über 20 Prozent gestiegen sei - die Geldpolitik mithin viel zu locker sei, merkt die Commerzbank an. Die am Montag bekannt gegebenen Maßnahmen der Notenbank gehen aus Marktsicht nicht weit genug.

Der Future auf den S&P-500 deutet auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt hin.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten haben dagegen kaum Einfluss. Die US-Importpreise sind im Juli stabil geblieben, wobei höhere Energiepreise von niedrigeren Preisen für Industriegüter und Lebensmittel kompensiert wurden. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stagnierten die Einfuhrpreise gegenüber dem Vormonat. Ökonomen waren von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Goldpreis legt zu, bleibt aber unter 1.200 Dollar

Eine leichte Erholung verzeichnet der Goldpreis, der allerdings weiter unter der wichtigen Marke von 1.200 Dollar liegt. Zu Wochenbeginn war die Feinunze noch auf den tiefsten Stand seit rund 18 Monaten gefallen. Weiter dominierend für das Edelmetall bleibt die Dollar-Stärke. Einen wichtigen Widerstand für Gold sehen Analysten nun bei 1.201 Dollar. Aktuell gewinnt die Feinunze 0,2 Prozent auf 1.196 Dollar.

Die Ölpreise holen ihre Vortagesgewinne wieder auf. Der Markt bewege sich weiter zwischen der Erwartung eines steigenden Angebots und einer niedrigeren Förderung im Iran aufgrund der US-Sanktionen, heißt es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,3 Prozent auf 68,09 Dollar, für Brent geht es um 1,2 Prozent nach oben auf 73,48 Dollar.

Die US-Anleihen zeigen sich kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt bei 2,88 Prozent.

Der Euro notiert weiter um die Marke von 1,14 Dollar seitwärts. Das britische Pfund steht dagegen nach Veröffentlichung der Juli-Arbeitsmarktdaten unter Abgabedruck. Es fällt auf 1,2770 Dollar von etwa 1,2820 Dollar vor den Daten. Der Rückgang der Arbeitslosenquote im Juli zeuge von Stabilität, sagt ThinkMarkets-Chefanalyst Naeem Aslam. Viele Anleger dürfte sich aber an der Lohnentwicklung stören, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Home Depot legen nach Zahlen deutlich zu

Die Aktie von Home Depot klettert vorbörslich um 2,1 Prozent. Die US-Baumarktkette hat ein starkes zweites Quartal verzeichnet. Der Konzern steigerte den Gewinn stärker als erwartet und hob die Prognose für das laufende Jahr an.

Coca-Cola erwirbt einen Anteil an Bodyarmor, dem vom früheren Basketballstar Kobe Bryant und anderen Athleten unterstützten Sportgetränke-Startup. Dies ist der jüngste Versuch des Getränkekonzerns, Gatorade auf dem Markt der Sportgetränke Konkurrenz zu machen. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Bodyarmor hatte zuvor versucht, Gatorade, das sich im Besitz von PepsiCo Inc. befindet, und Coca-Colas Powerade herauszufordern. Für die Aktie von Coca-Cola geht es um 0,2 Prozent nach unten.

Der Elektroautobauer Tesla wappnet sich für einen möglichen Rückzug von der Börse. Wie der Konzern mitteilte, wurde ein Sonderkomitee eingerichtet, um eine solche Transaktion zu prüfen. Bisher habe es noch kein formales Angebot von Musk erhalten. Außerdem gebe es noch keine Ergebnisse zur Durchführbarkeit eines solchen Deals. CEO Elon Musk hatte vergangene Woche via Twitter mitgeteilt, dass er darüber nachdenkt, Tesla mithilfe von Investoren von der Börse zu nehmen. Die Tesla-Aktie zeigt sich kaum verändert.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 1,2 2,61 141,8 5 Jahre 2,75 1,0 2,74 83,1 7 Jahre 2,82 -0,5 2,83 57,5 10 Jahre 2,88 -0,2 2,88 43,4 30 Jahre 3,04 -0,6 3,05 -2,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.45 Uhr Mo, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1394 -0,11% 1,1398 1,1415 -5,2% EUR/JPY 126,36 +0,04% 126,34 126,46 -6,6% EUR/CHF 1,1295 -0,28% 1,1333 1,1342 -3,6% EUR/GBP 0,8923 -0,14% 0,8931 0,8936 +0,4% USD/JPY 110,87 +0,11% 110,83 110,79 -1,6% GBP/USD 1,2770 +0,04% 1,2762 1,2776 -5,5% Bitcoin BTC/USD 6.063,46 -3,7% 6.033,39 6.380,84 -55,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,09 67,20 +1,3% 0,89 +15,3% Brent/ICE 73,48 72,61 +1,2% 0,87 +14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,40 1.193,59 +0,2% +2,81 -8,2% Silber (Spot) 15,07 14,99 +0,5% +0,08 -11,0% Platin (Spot) 806,65 804,00 +0,3% +2,65 -13,2% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,4% -0,01 -18,5% ===

