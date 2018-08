Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Analysteninterview mit dem Börsenradio Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,30 Euro Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse: http://gbc.brnag. de/gbc.php?brn_id=34431 Am 13.08.2018 führte GBC Analyst Cosmin Filker mit der Börsen Radio Network AG ein Interview zum Thema: UniDevice AG in der GBC-Analyse: wenig Konkurrenz, klares Geschäftsmodell Kursziel angehoben Die UniDevice ist tätig im Großhandel mit Smartphones und Devices. Hier werden Preisunterschiede im Großhandel unterschiedlicher Märkte ausgenutzt. Die Margen sind zwar gering, das Potenzial dennoch groß: GBC Analyst Cosmin Filker sieht großes Wachstumspotenzial bei Umsätzen und Gewinnen. Ein entscheidender Faktor ist die Finanzierungsbasis, um in Vorleistung gehen zu können. Diese hat sich deutlich verbessert, seit Dr. Christian Pahl (ehemals MPH und Haemato) den Vorstand übernommen hat. GBC bewertet die Aktie mit 'Kaufen' und hat das Kursziel angehoben. Folgen Sie uns auf Twitter: @gbc_research Folgen Sie uns auf Guidants: https://go.guidants.com/c/gbc Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16797.mp3 Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

