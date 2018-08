Es ist noch gar nicht lange her, als das eher kleine Unternehmen Organic Garage als echter Geheimtipp an der Börse gehandelt wurde. Träume von einem extrem schnellen Wachstum beflügelten Ende Juni den Aktienkurs, der sich binnen weniger Tage mehr als verdoppeln konnte. In der nachfolgenden Zeit wurde es jedoch etwas ruhiger und Organic Garage gab große Teile der Zugewinne wieder ab. So mancher Anleger sorgte sich sicherlich schon über einen langfristigen Abwärtstrend. In der laufenden Woche gibt ... (Robert Sasse)

