Von der Übernahme von Monsanto hat sich Bayer wahrscheinlich etwas anderes vorgestellt als das, was jetzt gerade passiert. In den USA wurde Monsanto in einem Prozess zur Zahlung von Schmerzensgeld in dreistelliger Millionenhöhe verurteilt. Grund dafür sollen laut Medienberichten verschleierte Krebsrisiken rund um den Wirkstoff Glyphosat sein. Die Bayer-Tochter kündigte zwar an, das Urteil anzufechten, die Anleger lassen sich dadurch aber nicht beruhigen. Vor allem die Tatsache, dass noch tausende ... (Robert Sasse)

