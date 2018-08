Die Bundesregierung will in den Nahverkehr investieren. Neue Angebote setzten wichtige Anreize, das Auto auch einmal stehen zu lassen, so Verkehrsminister Scheuer.

Im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Städten will der Bund neue Ideen für einen attraktiveren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen voranbringen. Dafür sollen rasch umsetzbare Projekte in fünf "Modellstädten" bis 2020 mit insgesamt bis zu 130 Millionen Euro gefördert werden, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Umweltkollegin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag ...

