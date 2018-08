Die sogenannten BAT-Aktien, also Baidu, Alibaba und Tencent, kommen im Gegensatz zu ihren US-Pendants, den FANG-Aktien, derzeit einfach nicht vom Fleck. Das hat sicherlich mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zu tun, was Investoren derzeit ganz offensichtlich vor allem etwas abschreckt, in die chinesischen Hightech-Stars zu investieren. Daraus ergeben sich für Sie jetzt gute langfristige Einstiegsmöglichkeiten, denn die drei Unternehmen glänzen nicht nur durch stramme Wachstumsraten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...