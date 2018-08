Hamburg (ots) - 2018 werden kress.de und "kress pro" erneut junge Entscheiderinnen und Entscheider (35 Jahre und jünger) aus klassischen und neuen Medienunternehmen auszeichnen, die schon jetzt in ihrem Feld viel bewegen und auch morgen das Mediengeschäft mitbestimmen werden.



Die Ausgezeichneten werden unter anderem mit Porträts im Branchenmagazin "kress pro" vorgestellt.



Offiziell eingeführt in die "Hall of Future" werden die Ausgezeichneten beim European Newspaper Congress 2019 in Wien.



Vorschläge (auch Eigenbewerbungen) aus allen Medienbereichen sind willkommen per Email an chefredaktion@newsroom.de, auf Twitter nutzen Sie bitte den Hashtag KressAwards, um Kandidaten vorzuschlagen.



Vorschläge bitte möglichst bis Freitag, 17. August, 23.30 Uhr.



