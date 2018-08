Trotz der sich verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan steht eine weitere Sammelabschiebung bevor. Unklar ist, wie viele Personen ausgewiesen werden.

Wie Flüchtlingsaktivisten in Deutschland und Regierungsquellen in Afghanistan bestätigten, sollen am Dienstagabend erneut abgelehnte Asylbewerber in die afghanische Hauptstadt Kabul abgeschoben werden.

Der Flug solle am Dienstag um 21.15 Uhr am Flughafen München starten, sagte ...

