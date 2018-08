50 der Entscheider im E-Commerce bestätigen, dass ihr Unternehmen die Confirmation Page nicht Erfolg bringend nutzt

Heute wurde die neueste Studie des globalen MarTech-Unternehmens Rokt im Bereich E-Commerce veröffentlicht: They click buy. Now what? Darin wird aufgezeigt, dass die Confirmation Page von den wenigsten Entscheidungsträgern im E-Commerce als Gelegenheit wahrgenommen wird, den Umsatz des Unternehmens zu steigern und das Kauferlebnis der Kunden zu verbessern.

In They click buy. Now what? wurde aufgedeckt, dass nur 2 der Entscheidungsträger die Confirmation Page als wichtigste Phase in der Customer Journey bewerten, obwohl neueste Studien darauf hindeuten, dass der Kunde anders empfindet. Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge fühlen sich 74 der Verbraucher beim Onlineshopping genauer gesagt, direkt nach Kaufabschluss am glücklichsten.

"Es besteht eine signifikante Diskrepanz zwischen dem Potenzial der Confirmation Page und der Art und Weise, wie Entscheider im E-Commerce diese Seite tatsächlich nutzen", erklärt Ant Hearne, Chief Commercial Officer bei Rokt. "Mehr als 1,6 Milliarden Menschen haben im letzten Jahr Waren oder Dienstleistungen online erworben. Die Confirmation Page war dabei die am meisten unterschätzte Chance für den Online-Vertrieb."

Weitere wichtige Ergebnisse:

Die meisten Entscheidungsträger im E-Commerce bevorzugen schnelle Vertriebsmöglichkeiten und bewerten diese mit 66 als die höchste Priorität bei der Zuordnung von Ressourcen.

Darüber hinaus bleibt das Kundenerlebnis ein wichtiger Schwerpunkt 45 der Entscheidungsträger gibt der Customer Experience hohe Priorität.

50 der Entscheidungsträger im E-Commerce geben an, dass die Balance zwischen Umsatzsteigerung und Pflege des Kundenerlebnisses in ihrem Unternehmen als schwierig empfunden wird.

Der Mangel an Ressourcen wurde mit 45 als das höchste Hindernis bei der Priorisierung der Confirmation Page angegeben. Nach der hypothetischen Beseitigung dieses Hindernisses wurden Personalisierung (67 %), Feedback-Möglichkeiten (57 %) und interne Angebote/Marketinginitiativen (50 %) als interessanteste Optionen angegeben.

"Wird die Confirmation Page ignoriert, kommt das im E-Commerce einem Fehltritt gleich", so Hearne. "E-Commerce-Entscheider geben jedes Jahr mehrere Milliarden US-Dollar aus, um die Verbraucher zum Klicken und Kaufen zu animieren. Vor diesem Hintergrund ist es für das Geschäft wirklich sinnvoll, den Return-on-Investment zu maximieren. Dazu muss man nur dafür sorgen, dass die Geschäftsmöglichkeiten auf der Confirmation Page kontinuierlich optimiert werden."

Das vollständige Whitepaper They click buy. Now what? Why the confirmation page is the most undervalued opportunity in e-commerce können Sie hier abrufen.

ENDE

Rokt hat gemeinsam mit Internet Retailer eine Umfrage unter Entscheidungsträgern im E-Commerce durchgeführt, die für Jahresumsätze von 1 Milliarde US-Dollar und mehr verantwortlich sind. Zudem wurden Konsumenten befragt, um herauszufinden, wie die Ressourcen entlang der Customer Journey verteilt werden. Der Bericht They click buy. Now what? Why the confirmation page is the most undervalued opportunity in e-commerce zeigt den tatsächlichen Wert der Confirmation Page auf und macht deutlich, wie Entscheidungsträger im E-Commerce das Potenzial dieser Seite für das Kundenengagement nutzen können.

Rokt:

Rokt sitzt an der Schnittstelle von digitalem Marketing und E-Commerce und bringt Marken mit den richtigen Verbrauchern genau dann zusammen, wenn diese in Kauflaune sind. Rokts zukunftsweisende Technologie und bahnbrechenden Algorithmen ermöglichen proaktives Marketing, bei dem datenbasierte Erkenntnisse genutzt werden, um potenzielle Kunden im entscheidenden Moment der Transaktion zu erreichen. Dies ermöglicht es Marken, langfristige Beziehungen zu interessierten, aufgeschlossenen Konsumenten aufzubauen, und erschließt smartere Einnahmequellen für E-Commerce-Seiten.

Rokt stellt Werkzeuge und Know-how bereit, mit denen Entscheidungsträger im E-Commerce neue Umsatzströme erzeugen und die Customer Journey optimieren können. Damit deckt Rokt völlig neue Möglichkeiten auf, um interne Marketinginitiativen zu fördern und den Umsatz aus Angeboten Dritter zu steigern. Das resultiert in einem Mehrwert sowohl für die Verbraucher als auch für das E-Commerce-Geschäft.

Rokt arbeitet mit renommierten E-Commerce-Partnern zusammen darunter wichtige globale Websites wie eBay und Ticketmaster und unterstützt sie bei der Optimierung und Monetarisierung der Confirmation Page. Damit bietet das Unternehmen Marken den Zugriff auf 140 Millionen Transaktionen pro Monat.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180814005454/de/

Contacts:

Jane Wilson

rokt@gingermaypr.com

+1 (646) 862 9319