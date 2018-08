Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Manz AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Manz AG Unternehmen: Manz AG ISIN: DE000A0JQ5U3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2018 Kursziel: 54,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Q2 operativ profitabel ??" Gute Auftragslage schafft hohe Visibilität für das zweite Halbjahr Manz hat heute die Zahlen für das zweite Quartal 2018 vorgelegt und die Guidance bestätigt. [Tabelle] Deutliches Wachstum durch Solar-Umsätze: In Q2 stieg der Umsatz um 21,5% auf 87,4 Mio. Euro (MONe: 87,0 Mio. Euro). Treiber war erneut die planmäßige Abarbeitung des CIGSGroßauftrags im Segment Solar, in dem die Erlöse mit 33,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (15,0 Mio. Euro) mehr als verdoppeln wurden. Im Bereich Electronics ging der Umsatz dagegen um rund 22% auf 17,5 Mio. Euro zurück, wobei das Vorjahresquartal durch einen großen Display-Auftrag stark ausfiel. Das Segment Energy Storage lag mit 6,0 Mio. Euro nur leicht (+1,3%) über dem Vorjahresniveau, in H1 legten die Erlöse jedoch um 15% zu. Operatives Ergebnis auf bereinigter Basis leicht positiv: Das Konzern-EBIT fiel in Q2 mit -2,1 Mio. Euro erwartungsgemäß negativ aus (MONe: -2,0 Mio. Euro). Bereinigt um den ergebnisbelastenden Effekt des Kabelbrands in einem Werk in Taiwan i.H.v. 2,2 Mio. Euro erzielte Manz jedoch ein leicht positives operatives Ergebnis von 0,1 Mio. Euro und damit eine signifikante Verbesserung gegenüber Vorjahr (-13,1 Mio. Euro). Hierzu trug vor allem die Ertragssteigerung im Solar Segment (EBIT: 4,5 Mio. Euro vs. 1,0 Mio. Euro im Vj.) sowie die Eindämmung der Verluste in den Segmenten Electronics (-2,5 Mio. Euro vs. -7,1 Mio. Euro) sowie Energy Storage (-4,2 Mio. Euro vs. -8,2 Mio. Euro) bei. Aufgrund des Brandschadens sowie eines schwächeren Produktmixes fiel das EBIT im Segment Contract Manufacturing ebenfalls negativ aus (-1,9 Mio. Euro). Guidance bestätigt: Für das Gesamtjahr erwartet Manz unverändert einen Umsatzanstieg zwischen 10 und 14% bei einem leicht positiven EBIT ohne Sondereffekte. Dabei wird für die Segmente Electronics und Energy Storage angesichts der hohen Aufwendungen in F&E sowie den Ausbau des Produktportfolios weiterhin erst ab 2019 ein positiver Ergebnisbeitrag erwartet. Die hohen Auftragseingänge in beiden Segmenten (H1: Electronics +154%, Energy Storage +350%) lassen für die Folgequartale aber eine gute Auslastung und sukzessive Ergebnisverbesserungen erwarten. Einen Folgeauftrag für die CIGS Solartechnologie stellte das Unternehmen für das erste Halbjahr 2019 in Aussicht. Fazit: Manz erzielte in Q2 auf Basis des laufenden Optimierungsprogramms weitere operative Verbesserungen und befindet sich auf gutem Wege, die Jahresziele zu erreichen. Zudem verfügt das Unternehmen in allen wesentlichen Segmenten über eine gute Auftragslage. Wir bestätigen daher unser Rating ??zKaufen" sowie das Kursziel von 54,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16799.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

