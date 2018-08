Unterföhring (ots) - - Sky berichtet von der Begegnung in Tallinn ab 20.45 Uhr live



- Ab dieser Saison ist die komplette Königsklasse live erstmals exklusiv im Pay-TV zu sehen



- Nur Sky zeigt im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore live



- Kein Anbieter zeigt mehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky, darunter alle Topspiele am Mittwochabend exklusiv



- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mit Sky Ticket (skyticket.de) tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung live dabei sein



- Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar



Unterföhring, 14. August 2018 - Am Mittwochabend dürfen sich Fußballfans auf den ersten Höhepunkt der Saison 2018/19 auf internationaler Ebene freuen. Mit Real Madrid und Atlético Madrid treffen im Duell zwischen dem Gewinner der UEFA Champions League und der UEFA Europa League erstmals zwei Stadtrivalen aufeinander. Die Begegnung in Tallinn ist zudem das vierte spanische Duell in den vergangenen fünf Spielzeiten und bereits jetzt steht fest, dass der Pokal zum neunten Mal in den vergangenen zehn Jahren nach Spanien geht.



Während für die Königlichen nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo und dem Rücktritt von Zinedine Zidane eine neue Ära anbricht, geht das Team von Trainer Diego Simeone größtenteils unverändert in die neue Saison. Mit Antoine Griezmann, Lucas Hernandez und Neuzugang Thomas Lemar stehen gleich drei Weltmeister in den Reihen der Rojiblancos. Ein besonderes Erlebnis wird das Spiel für Real-Neuzugang Thibaut Courtois. Der Belgier, der zwischen 2011 und 2014 bei Atlético zum Weltklasse-Torhüter reifte, tritt ab sofort für den großen Stadtrivalen an.



Kommentator Jonas Friedrich begrüßt die Zuschauer am Mittwochabend ab 20.45 Uhr live auf Sky Sport 1 HD. Neben allen Abonnenten des Sky Sport Pakets können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch Kurzentschlossene ohne Vertragsbindung live dabei sein.



Die neue UEFA Champions League 2018/19 bei Sky



Die Begegnung in Tallinn ist zudem der offizielle Auftakt der neuen Saison in den europäischen Klubwettbewerben. Wie der UEFA Supercup werden ab der neuen Saison alle Live-Übertragungen der UEFA Champions League erstmals in Deutschland komplett exklusiv im Pay-TV ausgestrahlt.



Nur Sky wird im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live zeigen. Darüber hinaus zeigt kein Anbieter mehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky, unter anderem alle Topspiele am Mittwochabend sowie alle Entscheidungsspiele der deutschen Vereine im Achtel- und Viertelfinale exklusiv.



Die Live-Übertragungen aus der Königsklasse, die exklusiv für Abonnenten des Sky Sport-Pakets und Nutzer von Sky Ticket empfangbar sind, werden künftig immer auf Sky Sport 1 und 2 HD zu sehen sein.



Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.



