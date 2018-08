Halle (ots) - Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock geht vor der Landtagswahl in Bayern auf Distanz zur CSU und einem möglichen Bündnis. "Mit diesem Herrn Söder und dieser CSU wird es so keine Gespräche geben können", sagte sie der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe) am Dienstag. Die Grünen hätten zwar immer deutlich gemacht, dass sie zu Koalitionsverhandlungen mit den demokratischen Parteien bereit seien. "Aber auch, dass wir klare rote Linien haben. Deswegen gilt mit Blick auf Herrn Söder: Wir können gerne über ein ökologisches, weltoffenes und gerechtes Bayern sprechen, aber nicht über eine autoritäre und eine anti-europäische Politik."



Vor der bayerischen Landtagswahl im Oktober war die CSU zuletzt auf 37 Prozent abgestürzt. Die Grünen kletterten mit 17 Prozent auf einen neuen Höchstwert und belegten Platz zwei. Dahinter lagen AfD (13 Prozent) und SPD (zwölf Prozent). Die Zahlen stammen aus einer Forsa-Umfrage, veröffentlicht im RTL/NTV-Trendbarometer.



