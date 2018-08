Mit diesem Artikel starten wir eine Serie mit offenem Ausgang zum Thema Expeditionsmobil. Wie viele andere ist auch dies eine Geschichte einer Jahrzehnte dauernden Evolution: Von der Fahrt nach Spanien im Kleinwagen, zur Erkundung des südlichen und östlichen Europas mit einem Fiat Ducato, bis zum Projekt eines Expeditionsmobil auf Basis eines ehemaligen Steyr Feuerwehrautos.

In den letzten vier Jahren haben wir Frankreich, Italien (inklusive Sizilien und Sardinien), Spanien, Kroatien, Tschechien, Österreich und Slowenien teils intensiv und mehrfach bereist und für uns entdeckt. Zuerst noch mit Campingplätzen als Basisstationen, dann immer mehr frei stehend dort, wo die Natur am beeindruckendsten, die Sonnenuntergänge am unvergesslichsten und die Menschen am tolerantesten waren.

Reisen ist jedoch ein heimtückischer Virus, er erweckt die Sehnsucht nach noch Ursprünglicherem, noch Reinerem, noch Verborgenerem. Das findet sich nicht auf ausgetreten Wegen, viel befahrenen Strassen oder auf prächtigen Kreuzfahrtschiffen. Es lockt in abgelegenen Tälern, auf einsamen Bergrücken, in versteckten Buchten. Überall dort, wo der Weg alleine schon eine Herausforderung, ein Wegweiser höchsten eine Empfehlung und plötzlicher Gegenverkehr so häufig wie eine Einhornsichtung ist. Orte, die wir manchmal per Zufall mit dem Mountainbike für ...

