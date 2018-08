Einstellung Aufnahme

MIC Code ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA85209D1015 Sprott Resource Holding Inc. 14.08.2018 CA85209D4084 Sprott Resource Holding Inc. 15.08.2018 Tausch 20:1

CA52170U2074 Liquid Media Group Ltd. 14.08.2018 CA53634Q1054 Liquid Media Group Ltd. 15.08.2018 Tausch 1:1

CA1380812034 Canstar Resources Inc. 14.08.2018 CA1380813024 Canstar Resources Inc. 15.08.2018 Tausch 5:1