Aufnahme ist der vierte Triebwerkstyp, der von CTS überholt wird

CTS Engines, der weltweite Marktführer für ausgereifte Triebwerkswartung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute bekannt, dass es das erste PW2000-Triebwerk in seine Anlage zur Triebwerksüberholung in Ft. Lauderdale, Florida, aufgenommen hat. Neben dem CF6-80C2, CF6-80A und CF6-50C2 ist das PW2000 der vierte von CTS gewartete Triebwerkstyp.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180814005478/de/

PW2000 Engine. (Photo: Business Wire)

"Das Profil des PW2000-Triebwerks, das noch jahrelang auf B757 in Frachtkonfiguration und auf C-17 Globemaster-Militärtransportflugzeugen eingesetzt werden wird, ist eine ideale Ergänzung zur CTS-Produktlinie", sagte Vesa Paukkeri, President und Chief Operating Officer von CTS. "CTS ist der unabhängige Triebwerks-MRO-Anbieter für Sunset-Triebwerke, die in Fracht- und Militärtransportkonfigurationen eingesetzt werden. Wir freuen uns darauf, dieses Triebwerk für seine restliche Einsatzzeit über die nächsten 30 Jahre zu warten."

CTS Engines mit Sitz in Fort Lauderdale ist der weltweit führende Anbieter zur Wartung reifer Motoren und führt in seinen 105.000 Quadratfuß großen MRO-Einrichtungen in Fort Lauderdale Motorüberholungen an den Motormodellen CF6-50, CF6-80A, CF6-80C und PW2000 durch. In seinem 155.000 lb f (Pfund-Kraft)-Prüfstand in Jupiter (Florida) führt das Unternehmen auch Wiederinbetriebnahme-Tests für reife Motoren sowie Originalausrüster-Entwicklungstests für neue Triebwerkplattformen durch. Weitere Informationen finden Sie unter www.ctsengines.com.

