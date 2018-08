Konzerne in Deutschland und Europa kündigen zunehmend Rückkäufe eigener Aktien im Milliardenwert an. Lohnt sich das für Anleger?

Mit einem gewissen Neid schauen die Aktionäre in Europa schon lange auf die USA. Die Wall Street schlägt sich seit drei Jahren besser als die europäischen Börsen. Das liegt aber nicht nur daran, dass die amerikanische Wirtschaft wieder stärker wächst als die in Europa. Die US-Unternehmen geben den eigenen Aktien gewaltige Kursspritzen, indem sie eigene Aktien zurückkaufen.

Der Rückkaufboom wird in den USA in diesem Jahr voraussichtlich eine Billion Dollar erreichen, schätzt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Wenn Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, bedeutet dies, dass weniger Aktien im freien Handel sind. Das knappere Angebot treibt den Kurs. Gleichzeitig erhöht sich künftig der Gewinn je Aktie, wenn weniger Aktien auf dem Markt sind. Das lässt die Titel zumindest optisch attraktiver erscheinen.

Jetzt greifen auch Europas Unternehmen stärker zu dem, was Ökonomen wie Philipp Immenkötter vom Flossbach von Storch Research Institute, "eher ein Mittel letzter Wahl nennen". In Deutschland dürften die Unternehmen nach Berechnungen des zum unabhängigen Vermögensverwalter Flossbach von Storch gehörenden Instituts in diesem Jahr mit ihren Rückkäufen das Vorjahresvolumen von 5,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...