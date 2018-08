Watts Miners gibt die Einführung von hochmoderner Technologie zum Schürfen von Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC, DASH und XMR) bekannt DGAP-News: Watts Miners / Schlagwort(e): Sonstiges Watts Miners gibt die Einführung von hochmoderner Technologie zum Schürfen von Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC, DASH und XMR) bekannt 14.08.2018 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Watts Miners gibt die Einführung von hochmoderner Technologie zum Schürfen von Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC, DASH und XMR) bekannt NEW YORK, USA - Media OutReach - 14. August 2018 - Watts Miners, ein Unternehmen, das Krypto-Mining-Rigs der neuesten Generation mit ASIC-Chip-Technologie entwickelt und vertreibt, freut sich, bekanntzugeben, dass es eine Produktlinie von Minern für BTC, ETH, LTC, DASH und XMR auf den Markt gebracht hat, die dank der fortschriftlichen ASIC-Chip-Technologie mit beispielloser Hashpower aufwarten können. Die Miner zeichnen sich durch ihre hervorragende Performance für Mining-Farms sowie für Einzelnutzer aus und werden derzeit zu unter dem Marktwert liegenden Preisen angeboten. Dazu kommen die Grand Opening-Sonderkonditionen von Watts Miners, die bis zum 24. August 2018das Angebot "Kaufe drei, erhalte einen gratis" beinhalten. Zu den Geräten gehören der Watts Mini, der Watts Miner und das leistungsfähigste Gerät, der Watts Rack mit bis zu 1000 TH/s für Bitcoin (BTC). Die aktuellen Spezifikationen für diese Topprodukte lauten wie folgt: * Watts Mini: 120 TH/s für Bitcoin, 30 GH/s für Litecoin, 4 GH/s für Ethereum, 1,1 TH/s für Dash und 200 KH/s für Monero mit einem Stromverbrauch von 800W±10% * Watts Miner: 250 TH/s für Bitcoin, 50 GH/s für Litecoin, 7 GH/s für Ethereum, 1,7 TH/s für Dash und 300 KH/s für Monero mit einem Stromverbrauch von 1200W±10% * Watts Rack: 1000 TH/s für Bitcoin, 200 GH/s für Litecoin, 28 GH/s für Ethereum, 6,8 TH/s für Dash und 1200 KH/s für Monero mit einem Stromverbrauch von nur 1200W±10% x 4 Jeder Miner wurde vor der Einführung gründlich bewertet, als Prototyp realisiert und unter extremen Bedingungen auf Herz und Nieren geprüft. Sie wurden auch für den Einsatz in Privathaushalten konzipiert, da sie besonders leise sind und mit geräuschlosen Ventilatoren, Schwingungsdämpfern und verbesserten aerodynamischen Rotorblättern mit effektiver Kühlwirkung ausgestattet wurden, und sie besitzen eine Lebensdauer von über 70.000 Stunden. Watts garantiert eine Lieferung in 3-7 Tagen. Die Versand- und Zollkosten sind im Preis inbegriffen. Die Miner sind derzeit auf Lager und können sowohl für den Einsatz in Wohngegenden als auch für die Nutzung als Mining-Farms versandt werden. Die Mining-Rigs weisen eine Montagehalterung auf, und eine Farm von 50 Minern kann von zwei Personen in weniger als einer Stunde zu einer Mining-Farm zusammengebaut werden. Um weitere Informationen über Watts Miners und seine technisch ausgereifte Produktpalette zu erhalten, gehen Sie bitte auf https://wminers.com. Über Watts Miners: Watts Miners ist ein Hersteller von hochqualitativen Krypto-Minern, die eine extrem hohe Hashpower entwickeln, ohne dabei eine Menge Energie zu verbrauchen. Sein Team setzt sich aus mehreren hochkarätigen Experten von renommierten Unternehmen wie Samsung, Microsoft, IBM und vielen anderen zusammen. Das Unternehmen hat seine Zentrale in New York und verfügt zurzeit über Produktionsstätten in den USA, Deutschland, China und Russland. Kontaktdaten des Unternehmens: Watts Miners 1740 Broadway 14th Floor New York, NY 10019 www.wminers.com Tel.: 929-220-9148 Tel.: 929-220-1825 info@wminers.com 14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 714265 14.08.2018

