Mainz



Mittwoch, 15. August 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Doro Pesch, Sängerin



Handwerker-Pfusch - Kunden können sich wehren Air-Berlin-Pleite - Stand der Dinge - ein Jahr danach Hundefotografie - Vierbeiner perfekt abgelichtet







Mittwoch, 15. August 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Situation in Siegburg - Eine Woche nach Böschungsbrand Expedition Deutschland: Bremen - Zu Hause in Bremen und in der Karibik Beauty Boys - Männer und Schminken







Mittwoch, 15. August 2018, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Dubrovnik und der Massentourismus - Sommer, Sonne, Urlauberflut Die Migranten von Mayotte - Frankreichs verlorenes Paradies Leben mit dem Terror in Kabul - Alltag im Ausnahmezustand Dorfhelferinnen in Österreich - SOS Bauernhof



