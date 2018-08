Beim Glasfaserausbau wollen United-Internet und die Telekom gemeinsame Sache machen. Unklar ist aber, wer welche Kosten trägt.

Der Chef des Internet- und Mobilfunkanbieters United Internet, Ralph Dommermuth, will zusammen mit der Deutschen Telekom das Glasfasernetz in Deutschland ausbauen. "Wir sagen gern unsere Beteiligung zu", sagte Dommermuth am Dienstag mit Blick auf das Angebot von Telekom-Chef Timotheus Höttges, ab sofort gemeinsam Glasfaserkabel zu verlegen und bundesweit mehr als fünf Millionen Haushalte anzuschließen.

Während Höttges allerdings plädierte, sich die Kosten zu teilen, sprach sich Dommermuth für ein "75:25 Joint-Venture" aus. "Das ist nur fair, dass wir so investieren, wie wir die Netze nutzen", sagte der Internet-Milliardär. ...

