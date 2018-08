Deutsche EuroShop: Ergebnis des 1. Halbjahres bestätigt Prognose DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis Deutsche EuroShop: Ergebnis des 1. Halbjahres bestätigt Prognose 14.08.2018 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche EuroShop: Ergebnis des 1. Halbjahres bestätigt Prognose * Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum durch Portfolioerweiterung in Tschechien * Stabiles Bestandsgeschäft in kompetitivem Retail-Umfeld * "At-your-Service"- und "Mall Beautification"-Programme gestartet * Funds from Operations (FFO) um 6,5 % erhöht * Dividende soll weiter steigen Hamburg, 14. August 2018 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop hat in der ersten Jahreshälfte 2018 bei einem Umsatz von 111,6 Mio. EUR (+5,5 % gegenüber der Vorjahresperiode) ein nahezu gleich stark gestiegenes Nettobetriebsergebnis (NOI) von 100,5 Mio. EUR erzielt. Das EBIT verbesserte sich um 6,0 % auf 98,0 Mio. EUR. Dieses Wachstum war maßgeblich durch das Olympia Center Brünn geprägt, welches seit 31. März 2017 in den Konzern einbezogen wird. Auch das Bestandsportfolio konnte mit höheren Umsatzerlösen (+0,4 %) positiv zum Wachstum beitragen. Das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungsergebnis ist von 73,0 Mio. EUR auf 78,9 Mio. EUR gestiegen, ein Plus von 8 %. Demgegenüber verminderte sich das Konzernergebnis aufgrund des Bewertungsergebnisses um 1,7 % auf 55,3 Mio. EUR. "Wir investieren mit unseren ,At-your-Service'- und ,Mall Beautification'-Programmen in die weitere Modernisierung und Zukunft unserer Bestandscenter", erklärt Wilhelm Wellner, Sprecher des Vorstands, die Entwicklung des Bewertungsergebnisses. "Darüber hinaus hat sich ausgewirkt, dass wir bei unserem Center in Danzig aufgrund des aktuellen Projekt- und Genehmigungsstatus entschieden haben, nur ein kleineres Erweiterungskonzept weiter zu verfolgen und dementsprechend einmalige Abschreibungen auf einen Teil der Vorlaufkosten vorgenommen wurden." Operativ lief das Geschäft weiter stabil und die EPRA-Earnings verbesserten sich insbesondere aufgrund der Portfolioerweiterung sowie durch weitere Zinskostensenkungen deutlich von 68,0 Mio. EUR auf 73,6 Mio. EUR (+8,2%). Die Funds from Operations stiegen parallel dazu von 70,9 Mio. EUR auf 75,5 Mio. EUR - ein Anstieg um 6,5 %. Für das Geschäftsjahr 2018 hält das Management der Deutsche EuroShop an seinen Prognosen fest und plant, eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr auszuschütten. Für 2019 soll die Dividende um weitere fünf Cent erhöht werden. Für das Geschäftsjahr 2018 hält das Management der Deutsche EuroShop an seinen Prognosen fest und plant, eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr auszuschütten. Für 2019 soll die Dividende um weitere fünf Cent erhöht werden.

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. EUR 01.01.-30.- 01.01.-30.- +/- 06.2018 06.2017 Umsatzerlöse 111,6 105,8 5,5 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 100,5 95,3 5,4 % EBIT 98,0 92,5 6,0 % EBT (ohne Bewertungsergebnis) 78,9 73,0 8,0 % EPRA Earnings 73,6 68,0 8,2 % FFO 75,5 70,9 6,5 % Konzernergebnis 55,3 56,2 -1,7 % je Aktie in EUR 01.01.-30.- 01.01.-30.- +/- 06.2018 06.2017 EPRA Earnings je Aktie 1,19 1,20 -0,8 % FFO je Aktie 1,22 1,25 -2,4 % Ergebnis je Aktie 0,89 0,99 -10,- 1 % Gewichtete Anzahl der ausgegebenen 61.783.594 56.754.256 +8,9 Stückaktien % in Mio. EUR 30.06.2018 31.12.2017 +/- Eigenkapital 2.540,8 2.574,9 -1,3 % Verbindlichkeiten 2.139,2 2.052,1 4,2 % Bilanzsumme 4.680,0 4.627,0 1,1 % Eigenkapitalquote in % 54,3 55,6 LTV-Verhältnis in %* 30,8 32,4 Liquide Mittel 168,3 106,6 57,9 % Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter [1]www.deutsche-euroshop.de/des/pages/ind ex/p/77 * nach Abzug der am 3. 