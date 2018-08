Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kaum verändert geschlossen. Nach einem Erholungsversuch am Morgen bröckelten die Kurse im Tagesverlauf ab, wobei der Leitindex SMI noch knapp über der Marke von 9'000 Punkten schloss. Vorherrschendes Thema an den Märkten blieb die Türkei-Krise, auch wenn die türkische Notenbank den Verfall der Landeswährung durch die Gewährung zusätzlicher Mittel an die Banken vorerst bremsen konnte.

An der politischen Front sei man aber weiterhin von einer Entspannung noch weit entfernt, kommentierte ein Marktteilnehmer. So rief der türkische Präsident Erdogan am Dienstag zum Boykott von US-Elektronikprodukten wie iPhones auf. Derweil fielen Konjunkturindikatoren in der Eurozone etwas stärker aus als erwartet. Am Schweizer Markt standen vor allem diverse Halbjahresberichte von Unternehmen im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 9'010,19 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab zum Schluss 0,03 Prozent auf 1'472,26 Punkte nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07 Prozent auf 10'741,81 Zähler zulegte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 21 im Minus und neun im Plus.

Als schwächste Werte unter den Bluechips gingen Geberit (-1,6%) aus dem Handel. Der Sanitärtechnikkonzern hatte am ...

