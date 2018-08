Mannheimer Morgen über das stetige Wachstum der Wirtschaft Überschrift: Abschied vom Fetisch Handelskriege, Ölpreisanstieg, Absturz der türkischen Lira - war da was? Bis jetzt nicht. Die deutsche Wirtschaft überrascht im zweiten Quartal mit einem stärkeren Wachstum, als es alle Experten erwartet hätten. Dasselbe Signal sendet die gesamte Eurozone aus. Sicher, die Statistiker liefern eine Rückwärtsbetrachtung, in der sich die Risiken und Unsicherheiten der Weltwirtschaft noch nicht in vollem Ausmaß niedergeschlagen haben. Es besteht aber auch keinerlei Gewissheit, dass sie das künftig tun. Die deutsche Wirtschaft hat sich schon mehrfach als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Die heimische Konjunktur ist aktuell sozusagen breit aufgestellt: Eine annähernde Vollbeschäftigung lässt die Einkommen sprudeln, das kurbelt den Konsum an. Die Unternehmen verdienen auf breiter Front hervorragend und investieren dementsprechend kräftig. Dazu kommt die verlässlich starke Exportwirtschaft. Alles gut also? Nicht ganz. Staatliche Investitionen sind als Konjunkturstütze aktuell nicht nötig. Bedenklich ist aber, dass die âEURzschwarze Null' auch unter Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unantastbar bleibt - ein Haushalt, in dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen. Die größten Fehler werden bekanntlich im Erfolg gemacht, und die ruhige finanzpolitische Hand ist das falsche Mittel, um die deutsche Wirtschaft auf künftige Herausforderungen vorzubereiten. Auch wenn vor wenigen Tagen eine Ausbauoffensive für digitale Infrastruktur ausgerufen wurde - die zunächst bereitgestellten 2,4 Milliarden Euro sind verglichen mit dem, was etwa China in modernste Datentechnologien investiert, mehr als bescheiden. Und auch die âEURzanaloge' Infrastruktur - Straße und Schiene - droht ihre Rolle als Trumpf im globalen Standortwettbewerb zu verlieren. Die Bundesregierung sollte sich dringend vom Fetisch der âEURzschwarzen Null' lösen - und notfalls auch auf Kosten einer maßvollen Neuverschuldung in die Zukunft des Landes und seiner Bürger investieren. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

August 14, 2018