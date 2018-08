DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea findet aufgrund des Feiertages "Tag der Unabhängigkeit" kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr)

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.45 Uhr Mo, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1339 -0,58% 1,1398 1,1415 -5,6% EUR/JPY 125,87 -0,34% 126,34 126,46 -7,0% EUR/CHF 1,1271 -0,49% 1,1333 1,1342 -3,8% EUR/GBP 0,8919 -0,19% 0,8931 0,8936 +0,3% USD/JPY 111,01 +0,24% 110,83 110,79 -1,5% GBP/USD 1,2715 -0,39% 1,2762 1,2776 -5,9% Bitcoin BTC/USD 6.064,90 -3,7% 6.033,39 6.380,84 -55,6%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,86 67,20 -0,5% -0,34 +13,2% Brent/ICE 72,83 72,61 +0,3% 0,22 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,07 1.193,59 +0,2% +2,48 -8,2% Silber (Spot) 15,06 14,99 +0,4% +0,07 -11,1% Platin (Spot) 803,50 804,00 -0,1% -0,50 -13,6% Kupfer-Future 2,69 2,73 -1,6% -0,04 -19,5%

Die Ölpreise haben ihre Tagesgewinne wieder abgegeben. Die Sorge um ein Überangebot angesichts der Handelskonflikte und eines möglichen Ausweitens der Türkei-Krise verhindert eine deutliche Erholung. Eine leichte Erholung verzeichnet der Goldpreis, der allerdings weiter unter der wichtigen Marke von 1.200 Dollar liegt. Zu Wochenbeginn war die Feinunze noch auf den tiefsten Stand seit rund 18 Monaten gefallen. Weiter dominierend für das Edelmetall bleibt die Dollar-Stärke. Einen wichtigen Widerstand für Gold sehen Analysten nun bei 1.201 Dollar.

FINANZMARKT USA

Weiter mit Aufschlägen präsentiert sich die Wall Street am Dienstagmittag (ORtszeit). Im Fokus bleibt aber die Türkei-Krise, eine Entspannung ist hier bislang nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Reaktion auf US-Sanktionen einen "Boykott" elektronischer Geräte aus den USA angekündigt. Die USA hätten iPhones, doch "auf der anderen Seite" gebe es Samsung, sagte er im türkischen Fernsehen. Die Lage dürfte angespannt bleiben, eine weitere Eskalation ist nicht ausgeschlossen. Neue US-Konjunkturdaten haben dagegen kaum Einfluss. Die US-Importpreise sind im Juli stabil geblieben, wobei höhere Energiepreise von niedrigeren Preisen für Industriegüter und Lebensmittel kompensiert wurden. Die Aktie von Home Depot steigt um 0,5 Prozent. Die US-Baumarktkette hat ein starkes zweites Quartal verzeichnet. Der Konzern steigerte den Gewinn stärker als erwartet und hob die Prognose für das laufende Jahr an. Coca-Cola erwirbt einen Anteil am Sportgetränke-Startup Bodyarmor. Dies ist der jüngste Versuch des Getränkekonzerns, Gatorade auf dem Markt der Sportgetränke Konkurrenz zu machen. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Der Elektroautobauer Tesla wappnet sich für einen möglichen Rückzug von der Börse. Wie der Konzern mitteilte, wurde ein Sonderkomitee eingerichtet, um eine solche Transaktion zu prüfen. Bisher habe es noch kein formales Angebot von Musk erhalten. Außerdem gebe es noch keine Ergebnisse zur Durchführbarkeit eines solchen Deals. CEO Elon Musk hatte vergangene Woche via Twitter mitgeteilt, dass er darüber nachdenkt, Tesla mithilfe von Investoren von der Börse zu nehmen. Die Tesla-Aktie tendiert kaum verändert.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX schloss nahezu unverändert und auch der Euro-Stoxx-50 bewegte sich kaum. Während konjunkturabhängige Aktien und Finanztitel verkauft wurden, legten so genannte defensive Aktien aus der Nahrungsmittelbranche, dem Pharma-Sektor, Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs oder auch Versorger zu. Regelrechte Kurseinbrüche gab es bei einigen Titeln der zweiten Reihe am deutschen Markt, MDAX und TecDAX schlossen im Minus. Im DAX fielen BMW um 1,0 und Daimler um 1,4 Prozent. Dagegen waren auch hier so genannte defensive Aktien gefragt: Beiersdorf und Eon gewannen je 1,4 Prozent, und RWE führten die Gewinnerliste mit einem Plus von 3,6 Prozent an. Die niedrigen Strompreise aus der Vergangenheit haben den Energiekonzern RWE im ersten Halbjahr zwar belastet. Dennoch ist die Ergebnisseite etwas über den Schätzungen der Analysten ausgefallen. Dagegen fielen im MDAX Ceconomy um 9,2 Prozent. Der andauernd starke Wettbewerb wie auch hohe Lagerbestände trübten das Bild. Und die Boykottaufrufe der Türkei gegen US-Elektronik beschleunigten die Talfahrt, da Media Saturn die Produkte in der Türkei verkauft. Aareal Bank brachen um 5,2 Prozent ein. Die Zahlen für das zweite Quartal entsprachen zwar im Großen und Ganzen den Erwartungen, der Ausblick für Aareon drückte aber auf den Kurs. Hier rechnet der Konzern noch mit einem Vorsteuergewinn von 37 bis 38 Millionen Euro. Bisher hatten die Erwartungen für das Systemhaus bei rund 40 Millionen gelegen.

DEVISEN

Der Euro gerät wieder etwas unter Druck und notiert nun bei 1,1358 Dollar. Die US-Devise profitiert von ihrem Status als sicherer Hafen. Auch das britische Pfund steht nach Veröffentlichung der Juli-Arbeitsmarktdaten unter Abgabedruck. Es fällt auf 1,2740 Dollar von etwa 1,2820 Dollar vor den Daten. Der Rückgang der Arbeitslosenquote im Juli zeuge von Stabilität, sagt ThinkMarkets-Chefanalyst Naeem Aslam. Viele Anleger dürfte sich aber an der Lohnentwicklung stören, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Türkei-Schock des Vortages hat sich am Dienstag kein klarer Trend an den Aktienmärkten der Region Südostasien und Australien durchgesetzt. Noch immer rätselten Anleger, ob und inwieweit die Krise der Türkei Ansteckungsgefahren für andere Schwellenländer in Asien birgt. Die Meinungen gingen auseinander. Immerhin hat sich die türkische Lira auf niedrigem Niveau stabilisiert. Die Analysten von Nomura machten Ansteckungsgefahren der Türkei-Krise für Hongkong aus, gefolgt von den Philippinen. China kämpft derweil noch mit einem anderen Problem: Der Handelsstreit mit den USA macht sich immer deutlicher bemerkbar. Denn Industrieproduktion, Einzelhandelsumsatz und auch die Anlageinvestitionen in den Städten hatten jeweils die Erwartungen verfehlt. In Tokio erholte sich der Nikkei-225. War der Yen am Vortag noch als Fluchtwährung vor dem Hintergrund der Türkei-Krise gesucht gewesen, gab die japanische Währung nun deutlich nach und stützte den lokalen Aktienmarkt. Die Titel von Tencent Holdings gaben in Hongkong im späten Geschäft um 4,4 Prozent nach. Der Internetriese, der am Mittwoch Zahlen vorlegen wird, hat bei seiner Onlinespielesparte einen Rückschlag erlitten. Die Behörden in Peking verweigerten die Lizenz für ein neues Spiel kurz nach dessen Markteinführung. Sunny Optical Technology brachen um 25,2 Prozent ein, nachdem der Komponentenanbieter für Mobiltelefone mit seinen Halbjahreszahlen die Markterwartungen verfehlt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Südkorea erteilt Fahrverbot für BMW-Fahrzeuge wegen Brandgefahr

Das Verkehrsministerium Südkoreas will BMW-Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen. Für gut 27.000 Fahrzeuge werde wegen Brandgefahr ein Fahrverbot erteilt, hieß es. Ein solches Verbot sei nicht ungewöhnlich, sagte ein Unternehmenssprecher dazu. Mit der Prüfung der betroffenen Fahrzeuge komme man gut voran.

Siemens und Powercell wollen Schiffe mit Brennstoffzelle antreiben

Siemens will mit dem schwedischen Unternehmen Powercell die Brennstoffzelle als Energielieferant für Schiffe voranbringen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten beide Seiten am Dienstag. "Mögliche gemeinsame Projekte könnten Energieversorgungssysteme für Fähren, Jachten, Kreuzfahrtschiffe und Forschungsschiffe sein", erklärte Siemens.

Deutsche Euroshop bestätigt Prognosen nach gutem ersten Halbjahr

Der Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop ist im ersten Halbjahr dank eines Zukaufs deutlich gewachsen. Auch das operative Ergebnis legte zu, während der Konzern unter dem Strich etwas weniger verdiente. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen und stellte für das kommende Jahr eine abermals höhere Dividende in Aussicht.

Senvion will mit Kapitalerhöhung 62,5 Millionen Euro erlösen

August 14, 2018 12:16 ET (16:16 GMT)

Der Windkraftanlagenbauer Senvion besorgt sich am Kapitalmarkt Geld für Wachstumsinvestitionen und die weitere Expansion. Das Unternehmen kündigte eine Kapitalerhöhung über 62,5 Millionen Euro an. Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Platzierung beginne sofort und werde voraussichtlich vor Handelsbeginn am Mittwoch abgeschlossen.

Mybet will Insolvenz anmelden

Der Wettanbieter Mybet steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Wie das Unternehmen mitteilte, bereitet der Vorstand einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vor. Zuvor seien Gespräche mit strategischen Investoren an "nicht erfüllbaren Bedingungen" der potenziellen Geldgeber gescheitert.

Tesla richtet Sonderkomitee zur Prüfung von Börsenrückzug ein

Der Elektroautobauer Tesla wappnet sich für einen möglichen Rückzug von der Börse. Wie der Konzern mitteilte, wurde ein Sonderkomitee eingerichtet, um eine solche Transaktion zu prüfen. CEO Elon Musk hatte vergangene Woche via Twitter mitgeteilt, dass er darüber nachdenkt, Tesla mithilfe von Investoren von der Börse zu nehmen.

