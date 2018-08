Die Aktie von Tesla konnte auch am Dienstag weiter aufsatteln. Der Wert ist mit einem Plus von knapp 2 % aus dem Handel gegangen. Dies verdeutlicht, dass die Kurse auf direktem Weg zum früheren Allzeithoch sind. Daher seien Kursgewinne von 10 % und mehr möglich, so die Meinung von charttechnischen Experten.

Im Detail: Tesla befindet sich kurzfristig im Höhenflug, auch wenn Konzernchef Musk angekündigt hat, den Titel von der Börse zu nehmen. Dies scheint sogar analog zu Übernahmespekulationen ... (Frank Holbaum)

