Klassische Organisationen scheitern oft an ihrer Transformation. Internet-Ikone und Chef des Beratungsunternehmens DoubleYuu Willms Buhse zeigt die typischen fünf Fehler auf und erklärt, wie sie vermieden werden können.

Das Versprechen: Agilität solle erfolgreicher machen

Vom heißen IT-Trend zum Unwort: Noch vor wenigen Jahren war Agilität das Buzzword schlechthin in Sachen moderner Arbeitsweise in Unternehmen - ob in der Finanz- oder Automobilwirtschaft. Quelle dieser neuen Strömung war die hippe und erfolgreiche Startup-Szene. Deren Entscheidungsgeschwindigkeit passte - vermeintlich - viel besser zu den Spielregen der digitalen Welt als die eingeschliffenen Strukturen, Arbeits- und Konsensfindungswege der etablierten Player. Agilität machte erfolgreicher und warf, kombiniert mit anderen Prinzipien, wie Vernetztheit, Offenheit und Partizipation, die Rangordnung in vielen Märkten über den Haufen. Ihr Versprechen lockte deshalb auch große Player: Eine neue Herangehensweise für mehr Flexibilität und Umsetzungskraft. Mehr Umsetzung, weniger Planung. Mehr Scrum, weniger Meetings. Das klang gut.

Das Synonym für Planlosigkeit - dabei hapert's am Nicht-zu-Ende-Denken

Inzwischen ist Agilität in vielen Organisationen zum Unwort verkommen. Gelegentlich höre ich in meinen Workshops ein süffisantes "Da sind wir ja mal richtig schön agil gewesen". Aber eben dann, wenn etwas nicht gelingt. Agilität ist inzwischen ein Synonym für Planlosigkeit, Chaos und gar Anarchie geworden. Nach meiner Erfahrung ist das Problem allerdings nicht die Methode, sondern deren halbgare Umsetzung. Ein tiefes Verständnis für Agilität als Denk- und Führungsmuster fehlt den meisten Unternehmen. Methodiken stehen für sich allein, werden nicht zu Ende gedacht oder sinnvoll in die Unternehmensstruktur eingebettet. Da kann man nur schlechte Erfahrungen sammeln.Also lassen Sie uns etwas tun, das mir als Verfechter dieser Arbeitsweise sehr am Herzen liegt: Klären wir über die fünf weit verbreiteten Irrtümer rund um agiles Arbeiten auf, jetzt und hier.

Erster Irrtum: Agilität eignet sich nur für überschaubare Teams

Keinesfalls. Zugegeben: ...

