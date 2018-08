Agilität gilt als Zaubermittel für schnellere Entscheidungen, bessere Ideen und zufriedenere Belegschaften. Der Grundgedanke der Managementmethode ist sinnvoll - doch Experten warnen vor übertriebenen Erwartungen.

Hinterher ist man immer schlauer, aber ein schlechtes Gefühl hatte Stefan Messerknecht schon vorher. Im Sommer 2016 nahm der Chef der Bremer Digitalagentur Hmmh einen neuen Mitarbeiter unter Vertrag - dabei war er sich absolut sicher, dass der nicht ins Team passen würde.

Die Agentur mit 300 Mitarbeitern entwickelt für Händler wie Otto und Tchibo digitale Lösungen, Onlineshops oder Apps etwa. Schon vor acht Jahren hatten Messerknecht und sein Geschäftspartner Björn Portillo angefangen, sich mit agilem Arbeiten zu beschäftigen. Weniger aus eigenem Antrieb, sondern weil die IT-Kollegen es so wollten. Im Rückblick sei ihnen nicht klar gewesen, auf was für eine fundamentale Veränderung sie sich einlassen, sagt Messerknecht heute. Die Führungskräfte verloren Verantwortung, einige Mitarbeiter verließen aus Frust das Unternehmen: "Es wurde ein aufreibender Prozess."

Zum Beispiel im Falle des umstrittenen Bewerbers. So oft Messerknecht auf dessen fachliche Schwächen hinwies, seine Angestellten blieben überzeugt: Der Mann sollte eingestellt werden. Obwohl er als Chef der Agentur theoretisch das letzte Wort hatte, hörte er praktisch auf seine Untergebenen. "Agil zu führen", sagt Messerknecht, "kann richtig schwierig sein." Denn wo früher die Chefs qua Position Macht ausübten und Entscheidungen auch gegen den Widerstand der Belegschaft durchsetzten, verkehrt sich das im Zeitalter der Agilität ins Gegenteil.

Tatsächlich hat sich agiles Arbeiten in den vergangenen Jahren in deutschen Chefetagen und Personalabteilungen ausgebreitet wie ein Grippevirus. Ayelt Komus, Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Koblenz, befragte für eine im März 2017 veröffentlichte Studie gut 1000 Fachkräfte verschiedener Unternehmen weltweit und kam zu dem Schluss, dass 68 Prozent zumindest teilweise agile Methoden einsetzen, 20 Prozent arbeiteten schon vollständig agil. Und es dürften bald noch mehr werden. Die Personalberatung Hays befragte vor einigen Monaten 1000 Führungskräfte und Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum und stellte fest, dass 69 Prozent im Laufe der nächsten drei Jahre agiler werden wollen.

Aber was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem Modewort Agilität? Sind die Methoden wirklich das Zaubermittel gegen verkrustete Strukturen? Für wen sind sie geeignet - und für wen nicht?

Schneller ans Ziel

Nun ist der Grundgedanke der Agilität gar nicht mal so dumm: Weil sich viele Branchen durch die Digitalisierung stark wandeln, müssen Unternehmen deutlich öfter neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln. Das, was sie heute planen, kann morgen schon veraltet sein.

Um dann zügig reagieren zu können, gliedern Mitarbeiter Projekte in kleine Teilschritte, halten regelmäßig Rücksprache mit ihren Kunden und treffen viele Entscheidungen selbst. Das soll Innovationen beschleunigen und Fehlentwicklungen vermeiden. Die einen wollen Projekte flexibler angehen, die anderen Mitarbeiter stärker vernetzen, wieder andere Produkte schneller auf den Markt bringen oder stärker auf die Kunden hören. Die Anhänger der Agilität verkaufen die Methoden daher als Patentrezept, um schneller ans Ziel zu kommen - und verweisen auf die ökonomischen Vorteile.

Als Beleg dient ihnen unter anderem eine Studie der Boston Consulting Group. Die Beratung befragte Anfang 2017 rund 1100 Führungskräfte und Mitarbeiter aus zehn Branchen in mehr als 40 Ländern. Das Ergebnis: Unternehmen, die sich dem agilen Arbeiten verschrieben hatten, erzielten bis zu fünfmal häufiger überdurchschnittliche Margen und wuchsen stärker.

Zu einem ähnlichen Resultat kam die Beratung Goetzpartners im selben Jahr. Um den Zusammenhang von Agilität und unternehmerischem Erfolg zu untersuchen, kontaktierte sie gemeinsam mit der französischen Business School Neoma 285 Führungskräfte aus europäischen Unternehmen. Und fand heraus, dass die agilsten Unternehmen einer Branche auch im Zehn-Jahres-Vergleich höhere Renditen erzielten als die Konkurrenz.

Kein Wunder also, dass Manager in Agilitätskurse geschickt und Mitarbeiter für Stand-up-Meetings rekrutiert werden, dass agile Coaches in Vorträgen Tipps geben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...