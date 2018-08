Führendes CMS bietet Integration in das End-to-End-Bild- und Videomanagement von Cloudinary und ermöglicht CoreMedia-Anwendern eine einfachere Bereitstellung dynamischer Kundenerfahrungen

Cloudinary, die End-to-End-Media-Management-Lösung für die weltweit führenden Marken, gab heute eine Technologiepartnerschaft mit CoreMedia, einem führenden Anbieter von Content-Produkten, bekannt. CoreMedia Studio-Anwender können die webbasierte Digital Asset Management (DAM)-Lösung von Cloudinary, die im Juni eingeführt wurde, nutzen, um ihre Media Assets, einschließlich Bilder und Videos, zu organisieren, zu verwalten und zu optimieren sowie digitale Erlebnisse konsistent und über alle Kanäle und Browser hinweg zu orchestrieren, vorzubereiten und zu liefern. Die CoreMedia-Partnerschaft ist auch für Cloudinary ein wichtiger Meilenstein, da sie die fünfte CMS-Integration darstellt und die schnelle Akzeptanz des Unternehmens bei Partnern und Kunden in ganz Europa unterstreicht.

Online-Händler verstehen, dass sie personalisierte, inhaltsreiche Erlebnisse liefern müssen. Die Spannung liegt darin, personalisierte, medienreiche Inhalte effizient und konsistent bereitzustellen, ohne das Kundenerlebnis mit weniger als optimalen Bildern, Videos und verzögerten Seitenladezeiten zu beeinträchtigen und Kunden an diesen kritischen Stellen zu verlieren.

"Wir freuen uns, mit Cloudinary als Technologiepartner für Digital Asset Management zusammenzuarbeiten", sagt Karsten Reuter, Senior Vice President für Product Management bei CoreMedia. "Ihre umfassende Erfahrung mit globalen eCommerce-Marken wird unseren Kunden zugutekommen, und wir freuen uns, eine Integration in ihre Lösung für ein verbessertes Medienmanagement, einschließlich der dynamischsten Video-Optimierungsfunktionen, die wir je gesehen haben, anbieten zu können."

"Die digitalen Medien einer Marke sind alles. Bilder und Videos stehen im Mittelpunkt jeder erfolgreichen Kampagne und sorgen für eine bessere Kundenbindung", sagt Kobi Schwarts, Director of Business Development bei Cloudinary. "Die Fähigkeit, schnell und effizient vollständig optimierte Media Assets zu liefern, ist heutzutage für jeden Online-Händler entscheidend. Wir freuen uns darauf, CoreMedia-Anwendern dabei zu helfen, unsere einzigartige Bild- und Videomanagement-Lösung, einschließlich unserer neuen DAM-Funktionen, zu nutzen, um ihren Kunden die Art von modernen Einkaufserlebnissen zu bieten, die sie erwarten."

Beide Unternehmen sind auf der DMEXCO 2018 vom 12. bis 13. September in Köln zu sehen. Besuchen Sie Cloudinary in Halle 8.1, Gang B, B-014, um die Möglichkeiten des Digital Asset Management zu erleben.

CoreMedia-Kunden können Cloudinary kostenlos nutzen und Medieninhalte bei Bedarf nahtlos in Cloudinary migrieren oder ganze Medienbibliotheken auf einmal verschieben. Weitere Informationen zur Cloudinary für CoreMedia-Integration finden Sie hier. Um mehr über das Partnerprogramm von Cloudinary zu erfahren, besuchen Sie: https://cloudinary.com/partners.

Über CoreMedia AG

CoreMedia wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, mit Niederlassungen in San Francisco, Washington DC und London. CoreMedia bietet branchenführendes Omnichannel Content Management, fortschrittliches Asset Management und tiefgreifende eCommerce-Integrationen. Die Content Experience-Plattform des Unternehmens zeichnet sich durch eine intuitive Redaktionsoberfläche, unschlagbare Flexibilität und robuste Skalierbarkeit aus. CoreMedia unterstützt die weltweit größten Marken beim Aufbau von Online-Stores, darunter Luxottica, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, T-Mobile und die Yoox Net-a-Porter Group.

Über Cloudinary

Cloudinary bietet eine Cloud-basierte Media-Full-Stack-Lösung für die Top-Marken der Welt. Mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Israel ist Cloudinary schnell zur De-facto-Lösung für Webentwickler und Vermarkter geworden, um Bilder, Videos und andere Rich-Media-Inhalte zu verwalten und ein optimales Endbenutzererlebnis zu bieten. Cloudinary hat mehr als 5.000 Kunden weltweit, darunter AMC, Answers.com, Bleacher Report, Cars.com, Conde Nast, DoorDash, Fairfax Media, Forbes, Gizmodo, GrubHub, Hinge, Indiegogo, Lululemon Athletica, Outbrain, Stitch Fix, Under Armour und Whole Foods Market. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudinary.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180814005772/de/

Contacts:

Cloudinary

Juli Greenwood, 617-515-8412

Director, Corporate Communications

juli@cloudinary.com