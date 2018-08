Am 16. August geht in Mainz ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start. Im neuen Quartier am Zollhafen eröffnet auf einer Verkaufsfläche von rund 770 Quadratmetern die zweite Mainzer Alnatura Filiale. Die Kundinnen und Kunden finden dort ein umfangreiches Vollsortiment mit über 6.000 Bio-Artikeln, darunter auch viele Produkte aus der Region. 14 Arbeitsplätze entstehen...

