Camposol, ein bedeutender Anbieter von Obst und Gemüse in der südlichen Hemisphäre, hat sich kürzlich mit Dole China zusammengetan, um intensive Werbeaktivitäten für Hass-Avocados durchzuführen. In mehr als 80 Supermärkten, darunter Sam's Club, Olé Life-Style und Carrefour, werden Verkostungsaktionen in 26 chinesischen Städten organisiert,...

Den vollständigen Artikel lesen ...