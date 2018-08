Andersen Global setzt seine Expansion in Afrika mit Isalcio Mahanjane e Associados fort, einer Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in Maputo, Mosambik. Die Zusammenarbeit mit Isalcio Mahanjane e Associados ist kennzeichnend für Andersens Wachstum in der afrikanischen Region, da Mosambik eine strategische Abdeckung in Südostafrika bietet und das sechste Land ist, das in den letzten 14 Monaten in Afrika mit Andersen zusammengearbeitet oder sich dem Unternehmen angeschlossen hat.

Die Firma, die unter der Leitung des Managing Partner Isalcio Mahanjane steht und über 10 Fachleute verfügt, hat sich auf die Bereitstellung von erstklassigen Dienstleistungen in allen Rechtsbereichen für Unternehmen und Privatkunden spezialisiert. Diese Dienstleistungen umfassen Gesellschafts- und Handelsrecht, Bank- und Finanzrecht, Arbeitsrecht, Immobilienverwaltung, Öl und Gas, Bergbau sowie Verwaltungsrechtsstreitigkeiten.

"Mosambik wird ein wichtiger Verbindungspunkt zu unserer Kanzlei in Portugal sein, während wir uns weiterhin auf erstklassige Lösungen in Afrika konzentrieren", erklärte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC. "Isalcio und sein Team engagieren sich mit Leidenschaft für ihre Kanzlei und haben es sich zum Ziel gesetzt, den Berufsstand zu revolutionieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Fachleuten, die unsere Werte wie Transparenz, nahtlosen Service und erstklassige Kundenorientierung teilen."

Isalcio äußerte sich folgendermaßen: "Die Bereitstellung erstklassiger Rechtsberatungsdienste und die Fokussierung auf das Berufsethos haben für uns oberste Priorität. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, auch weiterhin unsere Kunden an erste Stelle zu setzen und unsere aktuellen Kapazitäten durch das Zusammenwirken mit Mitgliedsfirmen eines internationalen Verbands zu erweitern."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 109 Standorten präsent.

