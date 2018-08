Der oberste Gerichtshof des amerikanischen Bundesstaates von Kalifornien verhängt Entschädigung in Höhe von 66 Mio. US-Dollar.

Am 10. August 2018 urteilte die Jury bestehend aus sechs Männern und sechs Frauen zugunsten eines der weltweit führenden LED-Unternehmens, Lumileds LLC, mit Sitz in San Jose, indem sie entschied, dass ein chinesischer Mitbewerber Handelsgeheimnisse bezüglich der Kerntechnologie von Lumileds gestohlen hat, um hochleistungsfähige LEDs zur Verwendung in Flash-Phones, Automobilscheinwerfern und allgemeinen Beleuchtungen herzustellen. Im Fall "Lumileds LLC vs. Elec-Tech International Co., Ltd., Donglei "Tony" Wang und Gangyi Chen" befand der Oberste Gerichtshof des amerikanischen Bundesstaates Kalifornien, Bezirk Santa Clara, dass die Beklagten für die Schäden haftbar sind, die durch den Diebstahl des geistigen Eigentums entstanden sind. Die Jury sprach Lumileds 66 Mio. US-Dollar zu.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180814005783/de/

Mark Adams, Chief Executive Officer at Lumileds Inc. (Photo: Business Wire)

Die Jury kam zu der Überzeugung, dass ETI, Wang und Chen sich Lumileds Handelsgeheimnisse widerrechtlich aneigneten, sie nach China brachten und zur Entwicklung von ETIs LED-Technologie verwendeten. Die zugesprochenen 66 Mio. US-Dollar entsprechen dem Betrag an Forschungs- und Entwicklungskosten, die ETI nach Ansicht der Geschworenen aufgrund der Verwendung von Lumileds Handelsgeheimnissen anstatt eigener Forschung eingespart hat.

"Bei Lumileds investieren wir viel in Innovation, um unsere Kunden zu unterstützen", erklärte Mark Adams, CEO von Lumileds. "Wir werden auch weiterhin mit der Justiz, der Polizei und entsprechenden Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um unsere wertvollen intellektuellen Eigentumsrechte zu verteidigen und zu schützen."

In den Diebstahl des Handelsgeheimnisses verwickelt waren der CEO von ETI, der Beklagte Wang und ein ehemaliger bei Lumileds tätiger Wissenschaftler, der Beklagte Chen. Wang genehmigte eine beachtliche Zahlung an Chen vier Monate, bevor er Lumileds verließ, um zu ETI in China zu wechseln. Dadurch stand er effektiv auf der Gehaltsliste von ETI, während er täglich mit den vertraulichsten Handelsgeheimnissen der Technologie arbeitete.

Lumileds wurde in der Angelegenheit von Senior Vice President, General Counsel, Cheree McAlpine und dem externen Hauptanwalt, Brian Roche, Partner von Reed Smith LLP, vertreten.

"Wir sind froh, dass die Geschworenen den eindeutigen Diebstahl des geistigen Eigentums durch Chen, Wang und ETI sowie das Ausmaß des Schadens, der dem Unternehmen hierdurch entstand, erkannt hat", erklärte Cheree McAlpine. "Der Präzedenzfall, der durch das heutige Urteil geschaffen wurde, macht der Industrie klar, dass geistiges Eigentum zum Schutz des Wohlergehens unseres Unternehmens geschützt und durchgesetzt wird."

Über Lumileds

Für Automobil-, Mobil-, IoT- und Beleuchtungsunternehmen, die innovative Beleuchtungslösungen benötigen, ist Lumileds ein weltweit führendes Unternehmen mit mehr als 9.000 Mitarbeitern, die in über 30 Ländern tätig sind. Lumileds arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden daran, die Grenzen des Lichts zu überwinden.

Weitere Informationen über unser Angebot an Beleuchtungslösungen finden Sie unter lumileds.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180814005783/de/

Contacts:

Lumileds

Kevin Lucido, +1 650-576-3864

Senior Director of Global Marketing Communications

Kevin.Lucido@lumileds.com