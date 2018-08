NEW YORK, Aug. 15, 2018haben heute eine Partnerschaft in Bezug auf die TAP-Workflow-Automatisierungsplattform bekanntgegeben, um eine größere Anzahl von Rechtsexperten dabei zu unterstützen, Standardisierung und Compliance über ein breites Spektrum von Rechtsprozessen hinweg umzusetzen. Begonnen wird dabei mit den eigenen Klienten von KYL. Aber das ist noch nicht das Ende. Die Partnerschaft führte zum Start der Keesal Propulsion Labs (KPL), mit denen KYL als eine Erweiterung der Teams seiner Kunden positioniert werden soll. Damit können sie ihren Technologie-Stack erweitern und verbinden, um komplexe rechtliche und geschäftliche Herausforderungen zu meistern.

"Das Ziel von KPL ist es, die Grenzen zwischen Lösungsanbietern, Anwaltskanzleien und Kunden zu durchbrechen, damit sie als eine Einheit agieren und Rechtsgeschäfte zu einem Kompetenzzentrum umwandeln können, das die Innovation im ganzen Unternehmen vorantreibt", sagte Justin Hectus, CIO/CISO bei KYL. "Durch die Schaffung einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit verbinden wir Menschen, Prozesse und Compliance, um dazu beizutragen, Risiken zu minimieren und die Rechtsabteilung als Motor für Prozessverbesserungen im gesamten Unternehmen zu positionieren."

KPL kombiniert die rechtliche und geschäftliche Expertise von KYL mit TAP-Workflow-Automatisierung, um Rechtsabteilungen in die Lage zu versetzen, innovative Workflows zu entwickeln und bereitzustellen, die direkt auf Geschäftsanforderungen ausgerichtet sind. Während diese Prozesse komplexer werden, steht KPL bei der Entwicklung und Implementierung von Lösungen unterstützend bereit, so dass die Kunden schnell in den Genuss der Vorteile der höheren Effizienz, verbesserten Konsistenz und größeren Kostenkontrolle kommen können, während Fachkräfte von banalen Aufgaben befreit werden und sich auf ihre Expertise konzentrieren können.

"Dies ist nicht nur eine weitere Wiederverkäufer-Partnerschaft", sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "KYL hat eine neue Unternehmensabteilung ins Leben gerufen, die ausschließlich Workflow-Automatisierungslösungen anbietet, die auf unserer Plattform aufbauen."

Der Erfolg von KPL ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mehrerer Partner und NetApp. Im Jahr 2017 befand sich NetApp mitten in einem Dokumentensammelprozess, der unzusammenhängend, für das gesamte Unternehmen arbeitsintensiv und unnötig anfällig für menschliche Fehler war. Um den Prozess zu optimieren, arbeitete NetApp mit Experten von KYL, MoFo, Elevate und TAP von Mitratech zusammen, um einen automatisierten Workflow für die Dokumentensammlung zu implementieren und den veralteten manuellen Prozess zu ersetzen. Die gemeinsam erstellte Lösung war ein Erfolg und eine größere Geschichte entstand daraus: Diese Zusammenarbeit entwickelte sich zu einem leistungsstarken Modell für einen gemeinsamen Ansatz zur Lösung komplexer Probleme, der sich aus einem Querschnitt des gesamten rechtlichen Ökosystems zusammensetzt und mit einer mehr als fünffachen Rendite Millionen von Dollar einspart.

Connie Brenton, Chief of Staff / Sr. Director of Legal Operations von NetApp und CEO von CLOC (Corporate Legal Operations Consortium) sagte: "KPL ist unser SWAT-Team für professionelle Dienstleistungen, das die 40 Anwendungsfälle im gesamten Unternehmen unterstützt. Wir haben digitale Workflow-Lösungen mit der TAP-Workflow-Automatisierungsplattform von Mitratech mitentwickelt und wir begeistern auch weiterhin gemeinsam unsere internen Kunden."

ÜBER KEESAL, YOUNG & LOGAN

Keesal, Young & Logan (KYL), eine Full-Service-Anwaltskanzlei, eröffnete 1970 ihr erstes Büro in Long Beach, Kalifornien (USA). Das Ziel der Kanzlei ist es, ihren Geschäftskunden zu helfen, in einer Umgebung mit sich schnell ändernden Gesetzen und Herausforderungen durch die Konkurrenz zu wachsen und zu gedeihen. Der Ruf des Unternehmens wurde durch kreative Strategien, gründliche Vorbereitung und Planung sowie herausragende anwaltliche Leistungen im Gerichtssaal geprägt.

Die Technologieteams und -initiativen von KYL wurden von der ILTA zweimal mit "Distinguished Peer Awards" ausgezeichnet und KYL wurde als erste Anwaltskanzlei in die InfoWorld 100 aufgenommen. Darüber hinaus war KYL die erste Anwaltskanzlei, die die Auszeichnung "eDiscovery-Abteilung des Jahres" von ACEDS erhielt, sowie die erste Anwaltskanzlei, die die "Legal Technology Assessment"-Prüfung von Casey Flaherty bestand.

KYL unterstützt internationale, nationale und lokale Unternehmen aller Größen in einer Vielzahl von Bereichen. Die Kanzlei hat fünf Büros in Long Beach, San Francisco, Seattle, Anchorage und Hong Kong und die Anwälte von KYL verhandeln in den gesamten Vereinigten Staaten über Fälle. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kyl.com.

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein bewährter globaler Technologiepartner für Mitarbeiter in Rechtsabteilungen von Unternehmen, die nach Möglichkeiten suchen, die Produktivität zu steigern, Kosten zu kontrollieren und Risiken zu minimieren, indem sie die organisatorische Ausrichtung verbessern, die Sichtbarkeit erhöhen und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen fördern. Zu unseren Kunden zählen 1.200 Unternehmen aller Größen auf der ganzen Welt und wir repräsentieren fast 40 % der Fortune 500-Unternehmen und mehr als 500.000 Nutzer in über 160 Ländern.

Mit dem bewährten Portfolio aus ganzheitlichen Lösungen von Mitratech verteilen sich betriebliche Best Practices im ganzen Unternehmen, Prozesse werden standardisiert und die Zeit bis zur Amortisierung verkürzt. Indem Mitratech jede Gelegenheit nutzt, um den Fortschritt voranzutreiben und die Ergebnisse zu verbessern, hilft es Rechtsteams, sich der Herausforderung zu stellen, den sich entwickelnden Bedürfnissen eines modernen, dynamischen Unternehmens gerecht zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mitratech.com