'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Genua

Welch eine Tragödie: Der Brückeneinsturz von Genua mit Dutzenden von Toten und Verletzten löst Entsetzen aus. Zugleich nährt die Katastrophe einen bösen Verdacht: Schlechte Bauausführung, Überalterung, mangelnde Kontrollen oder zu wenig Geld für Instandhaltung könnten zum Zusammenbruch geführt haben. War das Desaster also programmiert? Das Unglück mahnt in jedem Fall zu größerer Vorsicht und zum Umdenken in der Politik. Die Sicherheit der Menschen und die Sanierung maroder Bauwerke müssen absoluten Vorrang haben. Auch in Deutschland sollte sich niemand in Sicherheit wiegen. Denn hierzulande gibt es ebenfalls einen riesigen Sanierungsstau./yyzz/DP/zb

AXC0004 2018-08-15/05:35