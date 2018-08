'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Maklergebühren-Debatte:

Nur den Maklern an den Geldbeutel zu gehen, dürfte aber kaum reichen, um gerade die weniger begüterten Käufer zu entlasten. Eine Senkung der Grunderwerbssteuer wäre angesichts der sprudelnden Steuerquellen eine zweite Schraube, an der die Politik drehen könnte. Wer jungen Familien angesichts der steigenden Preise auf dem Wohnungsmarkt gezielt helfen will, muss diese Gruppe auch gezielt fördern und nicht mit der Gießkanne alle entlasten. Das Baukindergeld ist da ein Tropfen auf den heißen Stein./yyzz/DP/zb

