'Die Welt' zu Größenwahn Erdogans:

Der türkische Präsident ist mittlerweile so abgehoben, dass er nicht mehr von seinen Beständen, sondern von seinen Parolen ausgeht. Sie scheint er tatsächlich selbst zu glauben. Zum Schaden seines Landes. Nicht Donald Trump und seine Sanktionen setzen die Türkei unter Druck. Es ist der türkische Staatspräsident in seinem Größenwahn. Mit der Zerstörung der Gewaltenteilung hat er ein System geschaffen, das die Kontrolle der Regierung ausschließt und so auch die Macht des Präsidenten nicht mehr zähmt. Kein Minister, kein Berater wagt noch den Widerspruch. Erdogans Umfeld besteht nur noch aus Marionetten. Nur die Rückkehr zur Vernunft würde helfen - in der Finanzpolitik genauso wie in der Außenpolitik. Doch Erdogan behagt es in seiner Wahnwelt. Möglich, dass er selbst noch die Nato-Mitgliedschaft infrage stellt. Dem Westen bleibt vorerst nichts anderes übrig, als in Ruhe abzuwarten. Zum Glück ist auch der Mechanismus der Autokratie kein Perpetuum mobile.

AXC0015 2018-08-15/05:36