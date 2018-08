'Handelsblatt' zu Trumps Sanktionenpolitik:

Mittelfristig erreichen Amerikas Sanktionen oft das Gegenteil dessen, was sie bezwecken wollen. Im Iran mag die gemäßigt-konservative Regierung wackeln, aber nicht das theokratische System. Reaktionäre, nicht Reformer profitieren vom Konflikt mit den USA. Eine ähnliche Dynamik ist in Venezuela am Werk, in Russland und wohl auch in der Türkei. Bisher spricht wenig dafür, dass der Rückhalt für Erdogan schwindet. Das ist das Elend der Sanktionspolitik: Statt Regierungen dazu zu bringen, ihre Politik zu ändern, bestärken sie die bedrängten Machthaber in ihrem Kurs./yyzz/DP/stk

