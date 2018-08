Die schweren Dürreschäden für Landwirte in vielen Regionen Deutschlands beschäftigen am Mittwoch (9.30) erneut das Bundeskabinett. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will eine Verordnung auf den Weg bringen, die Viehhaltern mit drohender Futterknappheit helfen soll. Dadurch soll es ausnahmsweise möglich sein, ökologische Vorrangflächen stärker zur Futtergewinnung zu nutzen. Hintergrund ist, dass gemähtes Gras wegen der Dürre vielfach nicht für den sonst üblichen zweiten und dritten Schnitt nachwuchs.

Klöckner will auch über den aktuellen Stand zu Schadensschätzungen informieren. Sie hat jedoch wiederholt deutlich gemacht, dass über mögliche Bundeshilfen erst zu entscheiden ist, wenn Ende August die amtliche Erntebilanz vorliegt. Der Bauernverband fordert Nothilfen von einer Milliarde Euro. Meldungen mehrerer teils stark betroffener Länder summieren sich inzwischen schon auf mehr als eine Milliarde Euro. Die Angaben sind aus Bundessicht aber noch nicht vergleichbar./sam/DP/stk

AXC0020 2018-08-15/05:50