Mülltrennung ist gut. Aber wie sie in Deutschland organisiert ist, überfordert nicht nur Zugewanderte. Anders als wir Deutschen haben sie sich an das Chaos bloß noch nicht gewöhnt. Das Regel-Wirrwarr ist irrsinnig. Das muss besser werden!

Wenn wir weiter in der ersten Liga der Industriestaaten mitspielen wollen, müssen sich Dienstleister massenhaft zusammenreißen und uns klarmachen: Der Kunde, Verbraucher, Bürger zieht nur mit, wenn er davon profitiert. Sein Profit kann etwa sein: finanzieller Vorteil, Gewinn an Komfort oder Genuss, Lob, Prestige, Sicherheit oder ein höheres Selbstwertgefühl. Das geht auch bei staatlichen Belangen.

Ein gutes Beispiel dafür, wie man das Glücksgefühl der Menschen abtötet und damit die Motivation der Menschen erwürgt, ist die Mülltrennung in Deutschland. Hier läuft so ziemlich alles falsch. Nur fällt uns das nicht mehr auf. Wir sind seit Dekaden vom System eingelullt worden, so dass wir nichts mehr hinterfragen. Überrascht sind wir nur, wenn wir erfahren, dass Einwanderer in speziellen Mülltrenn-Seminaren verzweifeln, einfach weil sie das System hinterfragen. Mülltrennung ist gut - wenn sie gut organisiert ist.

Aber es stellt sich raus: Wir sind schlechte Mülltrenner. Aus gutem Grund.Entwickeln Start-ups eine Smartphone-App, sind sie darauf bedacht, die Hürden für den Nutzer so gering wie möglich zu halten. Nach einem Update muss sich der Kunde plötzlich neu einloggen? Das kann schon eine Hürde zu viel sein. Dann eben nicht. App gelöscht. Es gibt ja bessere. Ein traditionsreiches Carsharing-Unternehmen fordert eine Unterschrift auf Papier, das man ausdrucken muss? Dann halt DriveNow oder Car2Go. Da geht alles online.

Und nun zum Vergleich ein paar Regeln, die man beachten muss, um in Deutschland Müll zu trennen:

1. Verpackungen mit dem grünen Punkt gehören in die gelbe Tonne. Aber auch Verpackungen ohne grünen Punkt gehören in die gelbe Tonne. Denn seit 2009 muss der grüne Punkt nicht mehr auf die Packungen gedruckt werden.

2. Die Verpackung muss "restentleert" sein. Das bedeutet, dass ein kleiner Rest nicht entleert sein muss. Die Deutschen haben dafür ein neues Wort geschaffen: löffelrein. Was aber, wenn sich in einer Plastikfalsche mit Chlorreiniger noch ein Schluck befindet? Gefahrgutentsorgung? Oder den Rest einfach ins Klo gießen? Man wird ja ...

