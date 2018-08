Zwar investieren Städte und Gemeinden allmählich wieder mehr in Schulen und Kitas, aber ein Großteil des Geldes werde durch steigende Baupreise regelrecht "aufgefressen", warnt die KfW. Mehr Geld muss her.

Viele Schulen in Deutschland sind in schlechtem Zustand - und oft fehlt Städten und Gemeinden das Geld, um Abhilfe zu schaffen. Auf fast 48 Milliarden Euro beziffert die Förderbank KfW in einer aktuellen Studie den Investitionsstau. Vor allem in größeren Kommunen gebe es Nachholbedarf. Gemessen am Vorjahr sei die Lücke insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland größer geworden - zum Teil aber ...

