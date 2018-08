The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B119656 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CA918423AG97 VW CREDIT CA 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000HSH2QZ1 HSH NORDBANK IS 08/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4PD6 HSH NORDBANK MZC 3 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW3VY6 LBBW OPF.5045 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1234347570 NRW.BANK MTI 15/18 DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000BLB0R08 BAY.LDSBK.IS.13/18 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4XA6 HSH NORDBANK ZS 3 15/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ2S75 DZ BANK IS.A571 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB41T8 LBHT IS.MTN 10/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA HK0000086626 CHINA, VOLKSREP. 11/18 BD01 BON CNY N

CA XFRA DE000DK0D784 DEKA MTN IS.S.7388 BD02 BON EUR N

CA XFRA US05574LPT97 BNP PARIBAS/US 2018 MTN BD02 BON USD N

CA DT6C XFRA US25156PAL76 DT.TELEK.INTL F. 08/18 BD02 BON USD N

CA SGEJ XFRA XS0383634762 SOC GENERALE 08/18 MTN BD02 BON EUR N