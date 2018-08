FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 0.351 EUR

3RBB XFRA US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5 0.162 EUR

RKC1 XFRA AT0000796404 RAIFF.-EM.MKTS-AKT.RA ST. 2.290 EUR

RKC8 XFRA AT0000688668 RAIFF.-ENERG.-AKT.(R)AST 1.170 EUR

RKC3 XFRA AT0000495288 RAIFF.-TOPDIVID.-AKT.R A 3.840 EUR

DKOB XFRA GB00BYN59130 DOMINO'S PIZZA LS-,005208 0.045 EUR

5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.219 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.184 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.614 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.245 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.719 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.745 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.753 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.754 EUR

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.438 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.359 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.649 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.508 EUR

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.114 EUR

LLD2 XFRA US5394391099 LLOYDS BKG ADR/4 LS -,25 0.049 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.272 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.421 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.653 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.622 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.425 EUR

SWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.036 EUR

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.039 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.473 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.982 EUR

GU8E XFRA US05382A1043 AVIVA PLC ADR/2 LS-,25 0.211 EUR

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.192 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.333 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.157 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.096 EUR

NVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.036 EUR