Brasilia - Brasiliens beliebtester Politiker sitzt hinter Gittern. Wegen Korruption verbüsst der frühere Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. In der Polizeipräfektur von Curitiba empfängt er seine Gefolgsleute, schreibt und kommentiert das politische Geschehen. Lula will noch einmal Präsident werden - so richtig eingreifen kann der prominenteste Häftling des Landes in den Wahlkampf aber nicht.

"Weil alle Umfragen zeigen, dass ich die Wahl im Oktober leicht gewinnen würde, versucht die extreme Rechte in Brasilien, mich aus dem Rennen zu nehmen", schrieb der Ex-Präsident in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag in der "New York Times". "Wenn sie mich schlagen wollen, sollen sie es bei den Wahlen tun."

"Präsident der Armen"

Trotz allem wird seine linke Arbeiterpartei (PT) Lula am Mittwoch offiziell als Kandidat registrieren lassen. Eine ganze Reihe linker Gruppen will die Bewerbung mit Grossdemonstrationen unterstützen. "Wir werden politisch und juristisch für diese Kandidatur kämpfen", kündigte Parteichefin Gleisi Hoffmann an. Gerade unter einfachen Leuten geniesst ...

