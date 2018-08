FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERT - Der Dax dürfte sich nach seinem jüngsten Kursrutsch am Mittwoch weiter stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 377 Punkte und damit 0,15 Prozent über seinem Vortagesschluss. Tags zuvor war der Dax vorübergehend auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen, hatte letztendlich aber unverändert geschlossen.

USA: - ERHOLUNG - Die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei sind an den US-Börsen am Dienstag wieder in den Hintergrund gerückt. Der Schlagabtausch zwischen Ankara und Washington geht indes weiter. Der türkische Regierungspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen Boykott elektronischer Produkte aus den Vereinigten Staaten an als Reaktion auf die US-Sanktionen und -Strafzölle.

ASIEN: - VERFALL - An den wichtigsten asiatischen Börsen geht es am Mittwoch zur Stunde bergab. Japans Nikkei 225 gibt zur Stunde knapp einen Prozent ab, Hongkongs Hang Seng notiert 1,77 Prozent schwächer, und Chinas CSI 300 verliert 1,89 Prozent.

DAX 12.358,87 0,00%

XDAX 12.410,63 0,49%

EuroSTOXX 50 3.409,44 -0,01%

Stoxx50 3.093,06 0,16%

DJIA 25.299,92 0,45%

S&P 500 2.839,96 0,64%

NASDAQ 100 7.447,17 0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,21 -0,16%

Bund-Future Settlement 163,21 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1326 -0,16%

USD/Yen 111,26 0,10%

Euro/Yen 126,00 -0,07%

ROHÖL:

Brent 72,27 -0,19 USD

WTI 66,73 -0,31 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0050 2018-08-15/07:42