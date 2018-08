Farmen in hohen Glaskästen sollten die Gemüselieferanten der Zukunft werden. Tatsächlich sind Stromverbrauch und Technikkosten bislang viel zu hoch. Zwei deutsche Start-ups arbeiten an einer Alternative.

Es ist ein leuchtender Glaskasten, der aus Maximilian Lössls Küche eine Miniaturfarm macht. Neben Kühlschrank, Spülmaschine und Herd steht das Gerät, da, wo sonst Mülleimer oder Putzmittel ihren Platz finden würden. Stattdessen strahlen im Inneren des Lichtschranks grelle LED-Leuchten, die Temperatur ist exakt regelbar, und in eine Nährstofflösung getunkt, gedeihen roter Basilikum, Radieschen und Salatköpfe.

Was der Agrarökonom Lössl da in seiner Küche treibt, ist der Versuch, eine erst völlig überbewertete und inzwischen stark in Zweifel gezogene Innovation doch noch zu retten. Es ist erst ein paar Jahre her, da galt Vertical Farming als einer der Megatrends der Ernährung. Statt Felder zu überdüngen und Gemüse stundenlang in Lkws durch die Landschaft zu fahren, sollten die Städter einfach selbst ihr Gemüse anbauen. Die Idee klang toll, doch in der Praxis waren die vertikalen Bauernhöfe bisher ein kompletter Reinfall: zu teuer die Technik, zu hoch die Kosten für den Unterhalt. Und so blieb es bei der fixen Idee. Bisher

Als Maximilian Lössl vor sechs Jahren Dickson Despommier, einen US-Biologen und Autor des Buches "The Vertical Farm", traf, war er begeistert von dessen Vision: riesige Gemüsegärten, in denen Pflanzen unter Kunstlicht wie im Hochregallager gestapelt wachsen. Despommier überredete Lössl, im holländischen Den Bosch zu studieren, weil es da den führenden Forschungsbereich zum Thema gibt. Es folgte ein Leben im Zentrum ...

