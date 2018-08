DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea findet aufgrund des Feiertages "Tag der Unabhängigkeit" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop ist im ersten Halbjahr dank eines Zukaufs deutlich gewachsen. Auch das operative Ergebnis legte zu, während der Konzern unter dem Strich etwas weniger verdiente. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen und stellte für das kommende Jahr eine abermals höhere Dividende in Aussicht. Die Analysten von Baader Helvea bezeichneten die Zahlen als im Rahmen der Erwartungen liegend. Allerdings habe ein höherer Bewertungsverlust das Nettoergebnis beeinflusst, das demzufolge um 8 Prozent unter den Schätzungen der Analysten lag. Der Bewertungsverlust sei vor allem auf einmalige Abschreibungen der Vorabkosten für die geplante Expansion in Danzig zurückzuführen. Das Unternehmen habe den Ausbau des dortigen Shoppincenters zurückgefahren.

Die Zahlen im Detail (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 56 +1% 55 +1% 55 EBIT 49 +2% 48 +0,4% 48 Ergebnis nach Steuern 25 -13% 29 -1% 29 Ergebnis je Aktie 0,40 -18% -- -- 0,49 FFO je Aktie -- -- -- -- 0,63

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

06:55 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 1H, Birkenfeld

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Ergebnis 1H, Frauenfeld

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1H, Garbsen

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,4% gg Vj -US 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: +20,0 zuvor: +22,6 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,1% gg Vq zuvor: +2,9% gg Vq 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,1% zuvor: 78,0% 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 (offenes Volumen) Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion 2,5-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.835,60 -0,19% Nikkei-225 22.170,94 -0,83% Shanghai-Composite 2.736,65 -1,59% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.358,87 0,00 DAX-Future 12.405,00 0,49 XDAX 12.410,63 0,49 MDAX 26.591,81 -0,41 TecDAX 2.913,66 -0,84 EuroStoxx50 3.409,44 -0,01 Stoxx50 3.093,06 0,16 Dow-Jones 25.299,92 0,45 S&P-500-Index 2.839,96 0,64 Nasdaq-Comp. 7.870,89 0,65 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,21 -26

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,33 0,33 -0,11 USA 2 Jahre 2,62 2,64 0,73 USA 10 Jahre 2,88 2,90 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Kaum verändert - Während konjunkturabhängige Aktien und Finanztitel verkauft wurden, legten so genannte defensive Aktien aus der Nahrungsmittelbranche, dem Pharma-Sektor, Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs oder auch Versorger zu. "Die Situation sieht immer noch wacklig aus", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zwar deuteten neue Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Eurozone auf weiteres Wachstum hin. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich zuletzt aber etwas abgekühlt. Und trotz einer leichten Erholung der Lira misstrauten Händler der Situation in der Türkei. Sie sprachen von einer Atempause statt von einer Wende. RWE führten die DAX-Gewinnerliste mit einem Plus von 3,6 Prozent an. Die niedrigen Strompreise aus der Vergangenheit haben den Energiekonzern RWE im ersten Halbjahr zwar belastet. Dennoch ist die Ergebnisseite etwas über den Schätzungen der Analysten ausgefallen. Eon zogen im Fahrwasser um 1,4 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Börsen rechnen Händler am Mittwochmorgen. "Die Märkte sind im Risk-Off-Modus", sagt ein Händler. In Asien drücken schwere Verluste der Technologie-Werte auf die Stimmung, unter Führung von Tencent geht es hier deutlich nach unten. Zwar zeigt sich der Dollar weiter fest, normalerweise eine Stütze für die exportorientierten Werte in Europa. Die positive Wirkung dürfte aber verpuffen, weil der Dollar vor allem von Repatriierungen durch US-Anleger profitiert. "Sie lösen Anlagen im Ausland auf und legen das Geld zu Hause an", sagt der Marktteilnehmer. Auch die weiter nachgebenden Rohstoff-Preise werden als Zeichen für die zunehmende Risiko-Aversion gewertet. Und in Japan neigen auch die Auto-Aktien zur Schwäche. Neue Impulse könnten am Nachmittag von Zahlen zur US-Industrieproduktion und zum US-Einzelhandel ausgehen. Aus technischer Sicht gilt der DAX zunächst bei 12.300 Punkten als unterstützt, einen Widerstand machen Händler bei etwa 12.460 Punkten aus.

Rückblick: Kaum verändert - Ceconomy fielen um 9,2 Prozent. Der andauernd starke Wettbewerb wie auch hohe Lagerbestände trübten das Bild. Und die Boykottaufrufe der Türkei gegen US-Elektronik beschleunigten die Talfahrt, da Media Saturn die Produkte in der Türkei verkauft. Aareal Bank brachen um 5,2 Prozent ein. Die Zahlen für das zweite Quartal entsprachen zwar im Großen und Ganzen den Erwartungen, der Ausblick für das Sytemhaus Aareon drückte aber auf den Kurs. Nach Zahlen fielen HHLA um 5,7 Prozent. "Hamburg verliert Container-Umsätze an Rotterdam und Antwerpen", so Pierre Gröning, Analyst bei Hauck & Aufhäuser. Scout24 sackten um 6,6 Prozent auf 43,06 Euro ab. Die Analysten von Oddo halten einen Kurs von 28 Euro für angemessen. Symrise stiegen um 5,3 Prozent. Die Zweitquartalszahlen sind nach Einschätzung von Davy besser als erwartet ausgefallen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Deutsche Euroshop legte nach Zahlen 0,3 Prozent zu, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Die Aktie des anderen Berichtsunternehmens Delticom sei indes nicht gehandelt worden. Im TecDAX habe es einige Käufe in Wirecard und Evotec gegeben.

USA / WALL STREET

Freundlich - Nach drei schwachen Tagen ist die Wall Street am Dienstag wieder auf Erholungskurs gegangen. Die Türkei-Krise hat zunächst etwas von ihrem Schrecken verloren, und die Lira erholte sich im Tagesverlauf. Teilnehmer gehen aber nicht davon aus, dass die Krise ausgestanden ist. Die Aktie von Home Depot fiel um 0,5 Prozent. Die US-Baumarktkette hat ein starkes zweites Quartal verzeichnet. Doch die Teilnehmer nahmen nach den Aufschlägen im frühen Geschäft Gewinne mit. Coca-Cola erwirbt einen Anteil an Bodyarmor, dem vom früheren Basketballstar Kobe Bryant und anderen Athleten unterstützten Sportgetränke-Startup. Für die Aktie ging es um 0,1 Prozent nach oben. Tesla wappnet sich für einen möglichen Rückzug von der Börse. Wie der Konzern mitteilte, wurde ein Sonderkomitee eingerichtet, um eine solche Transaktion zu prüfen. Die Tesla-Aktie fiel um 2,5 Prozent. Modeeinzelhändler Tapestry hat beim Umsatz und Ergebnis die Erwartungen geschlagen. Die Aktie rückte um 12 Prozent vor.

Die US-Anleihen gaben leicht nach. Wegen der leichten Entspannung in der Lira-Krise sei der sichere Hafen US-Anleihen weniger gesucht, sagten Händler. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 1 Basispunkt auf 2,89 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.29 Uhr EUR/USD 1,1328 -0,2% 1,1345 1,1359 EUR/JPY 126,03 -0,1% 126,18 125,91 EUR/CHF 1,1286 +0,1% 1,1276 1,1275 EUR/GBR 0,8914 -0,0% 0,8918 0,8914 USD/JPY 111,27 +0,0% 111,22 110,86 GBP/USD 1,2707 -0,1% 1,2722 1,2744 Bitcoin BTC/USD 6.335,98 +3,4% 6.130,26 6.051,67

August 15, 2018 01:48 ET (05:48 GMT)

Trotz der angespannten Lage kam es zu einer Stabilisierung bei der türkischen Lira. Nachdem der Dollar am Vortag noch auf ein Rekordhoch bei 7,1253 Lira geklettert war, ging der Greenback nun mit 6,3527 Lira um. Im übrigen war am Devisenmarkt der Dollar weiter Trumpf, der Euro fiel auf ein 14-Monatstief bei 1,1330 Dollar, im späten Geschäft stand er bei 1,1346 Dollar. Sowohl die weltpolitischen Unsicherheiten als auch die Geldpolitik der US-Notenbank sprächen für den Dollar, hieß es. Besonders unter Abgabedruck stand das britische Pfund nach Veröffentlichung der Juli-Arbeitsmarktdaten. Es fiel auf 1,2714 Dollar von etwa 1,2820 Dollar vor den Daten. Der Rückgang der Arbeitslosenquote im Juli zeuge zwar von Stabilität, sagte ThinkMarkets-Chefanalyst Naeem Aslam. Viele Anleger dürften sich aber an der Lohnentwicklung stören, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Die Commerzbank sieht vorerst geringe Erholungschancen für den Euro. Die Analysten verweisen neben der Türkei-Krise auf Zweifel am Normalisierungskurs der Europäischen Zentralbank (EZB). Nachdem die Rendite auf italienische Staatsanleihen angesichts der hohen Risikoaversion nach oben geschossen sei, habe gestern Claudio Borghi, euroskeptischer Vorsitzender des Haushaltsausschuss des italienischen Parlaments, gefordert, dass die EZB die Rendite von Staatsanleihen gegen Marktbewegungen schützen müsse. Auch wenn die EZB kaum auf entsprechende Forderungen eingehen, sondern auf ihr alleiniges Mandat der Preisstabilität verweisen werde, befürchteten Marktteilnehmer zu Recht, dass die aktuellen Marktturbulenzen den Normalisierungsfahrplan der EZB verzögern könnten, wenn die Unsicherheit länger andauere. Schließlich lasse die EZB ihre Anleihekäufe zum Jahresende wohl eher aufgrund juristischer Zwänge als aus Überzeugung in die Stärke der wirtschaftlichen Erholung auslaufen. Wenn das stimme, brauche es nicht viel, um die EZB zögern zu lassen und damit Euro-positive Argumente wie erste vorsichtige Zinserhöhungen im Herbst 2019 weiter in die Zukunft zu verschieben. Das sorge schon heute dafür, dass der Euro nicht die bevorzugte Wahl bei der Suche nach einem sichereren Währungshafen sei, vor allem wenn mit dem US-Dollar ein deutlich geeigneterer Kandidat zur Verfügung stehe, so die Commerzbank.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,76 67,04 -0,4% -0,28 +13,0% Brent/ICE 72,30 72,46 -0,2% -0,16 +12,7%

Die Ölpreise gaben zunächst höhere Tagesgewinne wieder ab. Die Sorge um ein Überangebot angesichts der Handelskonflikte und eines möglichen Ausweitens der Türkei-Krise verhinderte eine deutliche Erholung. Auch der vorrückende Dollar lastete auf den Preisen. Zunächst hatte sich die Produktionskürzung von Saudi-Arabien im Juli noch positiv ausgewirkt. Das wichtigste Opec-Land hat mitgeteilt, die Produktion im Juli um 200.000 Barrel auf 10,29 Millionen Barrel pro Tag reduziert zu haben. Dies liegt am oberen Ende der Erwartungen des Marktes. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor zum Settlement 0,2 Prozent auf 67,04 Dollar, Brent notierte kaum verändert bei 72,60 Dollar. Am Mittwochmorgen im asiatisch dominierten Handel geht es mit den Ölpreisen weiter nach unten. Beobachter machen dafür den starken Dollar verantwortlich.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,16 1.194,10 -0,5% -5,95 -8,8% Silber (Spot) 14,95 15,06 -0,7% -0,11 -11,7% Platin (Spot) 788,80 803,00 -1,8% -14,20 -15,1% Kupfer-Future 2,64 2,68 -1,6% -0,04 -21,0%

Eine leichte Erholung verzeichnete der Goldpreis, er blieb aber unter der wichtigen Marke von 1.200 Dollar. Zu Wochenbeginn war die Feinunze noch auf den tiefsten Stand seit rund 18 Monaten gefallen. Weiter dominierend für das Edelmetall bleibt die Dollar-Stärke. Einen wichtigen Widerstand für Gold sehen Analysten nun bei 1.201 Dollar. Im späten US-Handel am Dienstag gewann die Feinunze 0,1 Prozent auf 1.194 Dollar. Der hartnäckig feste Dollar macht die Erholung jedoch am Mittwoch wieder zunichte und lässt Gold seine Talfahrt fortsetzen. Der Preis für die Feinunze fällt unter die Marke von 1.190 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

SIEMENS

CEO Joe Kaeser hält seinen Technologiekonzern an der Börse für unterbewertet. Die Siemens AG sei derzeit rund 92 Milliarden Euro wert, sagte Kaeser der Passauer Neuen Presse. Wenn man davon die börsennotierte Siemens-Gesundheitstechnik mit knapp 40 Milliarden sowie die ebenfalls gelistete Windkraftanlagen-Sparte Siemens-Gamesa mit gut 8 Milliarden Euro abziehe, dann läge der Wert des gesamten restlichen Geschäfts von Siemens bei knapp 45 Milliarden Euro, rechnete Kaeser der Zeitung vor.

LEONI

steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 7 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Das Unternehmen profitierte von einer guten Nachfrage nach Bordnetzsystemen oder Kabelsätzen. Das operative EBIT sank auf 62 (Vorjahr 87) Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen den Gewinn wegen des Verkaufs des Geschäfts mit Haushalts- und Elektrogerätekabeln überproportional gesteigert. Netto verdiente Leoni 42,01 (Vorjahr: 61,29) Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Leoni einen Umsatz von mindestens 5,1 Milliarden Euro. Bisher hatte Leoni mindestens 5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis (EBIT) erwartet Leoni weiter zwischen 215 und 235 Millionen Euro. Die Zahlen im Detail:

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 1.326 +7% 1.328 +7% 1.242 EBIT 62 -29% 66 -24% 87 Ergebnis vor Steuern 56 -29% 58 -26% 79 Ergebnis nach Steuern/Dritten 42 -31% 43 -30% 61 Ergebnis je Aktie 1,29 -31% 1,30 -31% 1,88

ADO PROPERTIES

In den ersten sechs Monaten stieg der FFO, die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer zur Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung, um ein Viertel auf 33,3 Millionen Euro. Die Erträge aus der Vermietung wuchsen etwas stärker um 26,4 Prozent auf 64,9 Millionen Euro. Ado Properties führt dies vor allem auf das solide flächenbereinigte Mietwachstum von 5,1 Prozent und den weiteren Ausbau des Wohnungsportfolios zurück. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) legte um 28,1 Prozent auf 46,7 Millionen Euro zu. Das Unternehmen geht für 2018 weiter von einem FFO 1 von mindestens 66 Millionen Euro aus.

DELTICOM

hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr bei rückläufigen Erlösen gesteigert. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten um 2,2 Prozent auf 291 Millionen Euro. Waren die Erlöse im ersten Quartal nach um 12 Prozent gesunken, legten sie in den folgenden drei Monaten um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 180 Millionen Euro zu. Das EBITDA stieg im Halbjahr indes um 37 Prozent auf 6,8 Millionen Euro. Damit legte die EBITDA-Marge auf 2,3 von 1,7 Prozent zu. Das EBIT kletterte auf 3,2 von 1,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis betrug 2 Millionen nach 0,8 Millionen Euro.

SENVION

Der Windkraftanlagenbauer besorgt sich am Kapitalmarkt Geld für Wachstumsinvestitionen und die weitere Expansion. Das Unternehmen kündigte eine Kapitalerhöhung über 62,5 Millionen Euro an. Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Platzierung beginne sofort und werde voraussichtlich vor Handelsbeginn am Mittwoch abgeschlossen.

ROLLS-ROYCE / RATING

Standard & Poor's (S&P) wird skeptischer für die Bonität des Triebwerksherstellers Rolls-Royce. Die Agentur senkte den Ausblick auf negativ von stabil. Das Rating wurde bei BBB+ bestätigt.

ROYAL BANK OF SCOTLAND

Das US-Justizministerium hat einen Vergleich in Milliardenhöhe mit der britischen Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) bestätigt. Wie das Ministerium mitteilte, muss die RBS wegen des Verkaufs hochriskanter hypothekenbesicherter Wertpapiere vor der Finanzkrise von 2008 eine Zahlung von 4,9 Milliarden Dollar leisten. Der endgültige Vergleich war erwartet worden, nachdem RBS im Mai eine vorläufige Einigung mit dem US-Justizministerium bekannt gegeben hatte.

BERKSHIRE HATHAWAY

Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett hat im zweiten Quartal ihre Beteiligung am Technologiekonzern Apple um 12,4 Millionen Aktien aufgestockt und auch bei Goldman Sachs abermals zugegriffen. Bei den Banken hatte Berkshire auch US Bancorp auf der Einkaufsliste. Getrennt hat sich Berkshire unterdessen von Aktien der Wells Fargo.

DIAMONDBACK

kauft den Konkurrenten Energen Corp für rund 8,4 Milliarden US-Dollar in Aktien. Inklusive Schulden hat die Transaktion einen Wert von 9,2 Milliarden Dollar.

