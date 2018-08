Mainfirst hat HHLA aus Bewertungsgründen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aktien des Hafenlogistiker seien nach den jüngsten Kursverlusten wieder vernünftiger bewertet, schrieb Analyst Tobias Sittig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem trage das starke Geschäft mit Intermodal-Geschäft mittlerweile mehr als die Hälfte zum Gewinn bei. Auch gebe es wieder Perspektiven für eine Vertiefung der Elbe, was die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens verbessern würde.

Das Kursziel senkte der Experte infolge der am Vortag veröffentlichen Geschäftszahlen allerdings von 19 auf 17 Euro. Er blickt weiterhin eher skeptisch auf das Container-Geschäft. Dort würden steigende Personalkosten Umsatzzuwächse mit Blick auf die Gewinne immer wieder aufzehren./mis/tih

Datum der Analyse: 15.08.2018

ISIN DE000A0S8488

AXC0061 2018-08-15/08:31