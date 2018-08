Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: aovo Touristik AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu aovo Touristik AG Unternehmen: aovo Touristik AG ISIN: DE0008074659 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 15.08.2018 Kursziel: EUR 9,10 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: 25.06.2018 (Rating Buy) Analyst: Peter Hasler, Susanne Hasler Ergebnisanstieg nicht im Aktienkurs eingepreist Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr belegen den erreichten Turnaround. Dabei wird aovo seine Ertragslage nach u. E. auch in den kommenden Jahren aufgrund der bevorstehenden Großereignisse - der Leichtathletik-EM in Berlin 2018 und den Passionsspielen in Oberammergau 2020 - weiter deutlich verbessern. Nach unserer Berechnung führen diese in den Jahren 2018e bis 2020e zu Cash-Zuflüssen, die nur knapp unter der aktuellen Marktkapitalisierung von aovo liegen. Zwar ist der Kurs der aovoAktie in den vergangenen beiden Jahren (+151,7% ggü. DAX +15,6%) bereits deutlich angestiegen, dennoch ist aus unserer Sicht keines der Großereignisse im derzeitigen Aktienkurs enthalten. Wir bestätigen das aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitete mittelfristige Kursziel von EUR 9,10 je Aktie (Base Case-Szenario) und angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursentwicklung von 103,1% auch unser BuyRating für die Aktien der aovo Touristik AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16803.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de Susanne Hasler, CFA +49 (89) 74443558/ +49 (176) 24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

